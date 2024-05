"Jusqu'au bout du monde" : Viggo Mortensen devant et derrière la caméra dans un western romantique

L'acteur-réalisateur américain d'origine danoise avait heureusement surpris avec Falling en 2020, une histoire de famille en quête d'un havre de paix pour un père déclinant. Il est aussi question d'une quête dans Jusqu'au bout du monde, où se confondraient la découverte d'un continent encore vierge et la création d'une famille. Mais aux affres de la vie pionnière s'ajoute une concurrence dans laquelle tous les coups sont permis pour s'octroyer les terres, donc le pouvoir.

Au croisement de la tradition et de la modernité, comme nombre d'excellents westerns récents, Jusqu'au bout du monde voyage dans les salles à partir du mercredi 1er mai.

Dans les années 1860, Holger Olsen (Viggo Mortensen), immigré danois, se lie à Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps), d'origine française, qui accepte de le suivre dans son ranch du Nevada, où il compte implanter sa famille. Quand il décide de s'engager pour combattre les confédérés lors de la déclaration de la guerre de Sécession (1861-1865), Vivienne se retrouve seule et confrontée à Rudolph Schiller, le maire corrompu de la ville, et à Alfred Jeffries, un grand propriétaire terrien. Le fils de ce dernier, Weston, ne cesse de la harceler d'insistantes avances, jusqu'à ce que la violence éclate. Au retour d'Olsen, tous deux ont changé et doivent se réapprendre l'un à l'autre.

Partant des sujets classiques, de la bourgade mise sous le joug d'un gang et de la vengeance, Viggo Mortensen, s'en sert comme la toile de fond d'un western du quotidien. Il opte pour un réalisme où le saloon poussiéreux est souvent désert, où Vivienne peint l'intérieur de sa nouvelle maison fraîchement construite. Il jardine, et prépare et partage les repas avec Olsen. II en va de même avec les autres personnages. Le pionnier devenu shérif ne prétend pas à faire preuve d'héroïsme sans être un lâche, mais en gérant les crises à la majorité et l'emprise de Schiller sur la ville comme un état de fait. Jusqu'au jour où Weston Jeffries va franchir la ligne rouge.

Un rêve de Moyen Âge

L'héroïsme se trouve pourtant dès la première image du film, et qui reviendra par trois fois, comme un rêve. Celle d'un chevalier du Moyen Âge en armure remontant le chemin d'une forêt, dont on apprendra l'origine plus tard, issue de la lecture qu'effectua Vivienne enfant d'un livre sur Jeanne d'Arc. Ce chevalier est l'image d'Olsen qui va revêtir la peau du héros pour venger l'outrage subi par sa femme. Très méticuleux dans le traitement de ses personnages, Mortensen l'est moins pour les rivaux du couple, bien carrés dans leur rôle de prédateur, tels des archétypes du western.

C'est dans le traitement du temps que Jusqu'au bout du monde gagne ses galons de grand film. Le rappel médiéval introduit une construction qui ne cesse de jongler avec le passé, le présent et le futur, en enchaînant flash-backs et flash-fowards, sans jamais nous perdre, tout en requérant l'attention du spectateur. Ce très beau montage, habité d'images d'où semble s'échapper la poussière des pistes en terre battue, avec l'interprétation robuste de ses comédiens (merveilleuse Vicky Krieps), au service d'un scénario bien huilé, emportent le spectateur jusqu'au bout du film.

L'affiche de "Jusqu'au bout du monde" de Viggo Mortensen (2024). (METROPOLITAN FILMEXPORT)

La fiche

Genre : Western / Drame

Réalisateur : Viggo Mortensen

Acteurs : Vicky Krieps, Viggo Mortensen, Solly McLeod

Pays : Mexique/Canada/Danemark

Durée : 2h09

Sortie : 1er mai 2024

Distributeur : Metropolitan Films

Synopsis : L'Ouest américain, dans les années 1860. Après avoir fait la rencontre de Holger Olsen, immigré d'origine danoise, Vivienne Le Coudy, jeune femme résolument indépendante, accepte de le suivre dans le Nevada, pour vivre avec lui. Mais lorsque la guerre de Sécession éclate, Olsen décide de s'engager et Vivienne se retrouve seule. Elle doit désormais affronter Rudolph Schiller, le maire corrompu de la ville, et Alfred Jeffries, important propriétaire terrien. Il lui faut surtout résister aux avances de Weston, le fils brutal et imprévisible d'Alfred. Quand Olsen rentre du front, Vivienne et lui ne sont plus les mêmes. Ils doivent réapprendre à se connaître pour s'accepter tels qu'ils sont devenus...