"Julie (en 12 chapitres)" : un beau portrait de femme de Joachim Trier, prix d'interprétation féminine à Cannes

Multirécompensé dans les festivals internationaux, c’est la troisième fois que Joachim Trier était à Cannes en juillet dernier. Il présentait en compétition Julie (en 12 chapitres), pour lequel Renate Reinsve a remporté le prix d'interprétation féminine. Le réalisateur d'Oslo, 31 août fait le portrait audacieux d’une femme contemporaine et indépendante, dans un film où le drame le dispute à la comédie. Sur les écrans mercredi 13 octobre.

Anima et Animus

La trentaine, Julie n’a jamais trouvé sa vocation, sinon toutes celles qui lui passent par la tête : chirurgienne, puis psychologue, et enfin photographe. Elle se stabilise en rencontrant Axel, 45 ans, célèbre auteur de bande dessinée, avec lequel elle emménage. Elle le quitte toutefois au bout de 10 ans, quand elle croise Evind qui a son âge. Mais est-ce le bon numéro... ?

Selon le psychanalyste Carl Jung, l’homme est habité par l’Anima, sa part féminine, et la femme par l’Animus, sa part masculine. Le premier correspondrait à la quête d’un être unique, alors que le second tendrait à multiplier les expériences afin de le trouver. Dans le film de Joachim Trier, Julie tend vers ce modèle, en passant d’un homme à l’autre, alors que ses amants sont à la recherche de l’âme sœur.

Une vérité intime

Si Julie peut paraître inconstante, aussi bien dans sa vocation professionnelle que sa quête de l’être aimé, elle est davantage une femme qui cherche qu’une femme indécise. Elle est en cela indépendante, habitée d’un doute, avec la volonté d'atteindre une vérité intime, la sienne.

Renate Reinsve et Anders Danielsen Lie dans "Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier (2021). (OSLO PICTURES)

Ce portrait finement écrit n'a rien d'élitiste, car Joachim Trier adhère à l’art de la comédie dramatique et romantique avec un humour qui mêle habilement comique de situation et dialogues ciselés. S’il vise juste, c’est que tout un chacun se reconnaît dans les personnages et leurs actes. Le réalisateur connaît les ingrédients d'une comédie réussie : du rythme, des relances et une évolution des rôles. C’est le cas de Julie (en 12 chapitres) qui charme autant par sa mise en scène que par l'interprétation de ses comédiens : Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, et Herbert Nordrum. Réjouissant.

L'affiche de "Julie (en 12 chapitres)" de Joachim Trier (2021). (OSLO PICTURES)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Joachim Trier

Acteurs : Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

Pays : Norvège / France / Danemark/ Suède / Etats-Unis

Durée : 2h01

Sortie : 13 octobre 2021

Distributeur : Memento Distribution



Synopsis : Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.