"Jésus" : une amitié enfantine au Japon dans un film sensible, drôle et zen

Noël, date de sortie toute choisie pour un premier film sur un petit japonais qui découvre l'amitié et le Christ.

Alors que le Japon s’est christianisé tardivement du bout des lèvres, Jésus, premier film du japonais Hiroshi Okuyama, raconte la rencontre d’un enfant de 10 ans avec le Christ. C'est aussi l'histoire d'une famille et d'une amitié. Sur les écrans le mercredi 25 décembre, un film dans la lignée d’un Kore-eda (Une affaire de famille) : la promesse d’un grand réalisateur.

Dynamique contemplative

Yura, 10 ans, déménage de Tokyo pour la campagne avec ses parents chez sa grand-mère. Il entre dans une école catholique et y entend pour la première fois parler du Christ. Il lui apparaît comme un ami secret qui l’aide à s’adapter à son nouvel environnement. Yura devient le meilleur copain de Kazuma, coqueluche du collège, jusqu’à un ce qu'un drame relègue Jésus aux abonnés absents.

Eurozoom

Magnifique sujet écrit et réalisé avec tout le tact nippon, et surtout sans prosélythisme aucun, malgré les apparences sur le papier. Une sensibilité qui rappelle le maître de l’animation japonaise Miyazaki, dans l’approche de l’enfance au cinéma. Court (1h16), le film, avec un jeune acteur remarquable, n’en est pas moins contemplatif. Hiroshi Okuyama va droit au but et relance constamment son récit, mais prend son temps.

Initiatique

Le film traite de nombreux sujets : la séparation, l’insertion, la famille, la religion… Jésus n’en reste pas moins drôle, dans les apparitions du Christ, le réalisateur jouant toujours d'un ton léger, mais avec profondeur. D’où il émane cette sensibilité constante, notamment dans l’amitié qui lie les deux enfants. Elle est sentie et touchante, comme vécue par le cinéaste qui a écrit le scénario.

"Jésus" du réalisateur japonais Hiroshi Okuyama. (Copyright Eurozoom)

Un remarquable film, tout en retenue, avec un grain de folie, sur un sujet délicat, traité avec finesse et sobriété. Celui d’un jeune garçon, arrivé à un âge charnière, entre la petite enfance et l’adolescence. Pour Yura, le petit héros, le passage s’effectue via un déménagement qui aura des conséquences irrémédiables sur sa vie future. Un splendide film sur l’enfance, initiatique, original et profond.

L'affiche de "Jésus" du réalisateur japonais Hiroshi Okuyama. (EUROZOOM)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Hiroshi Okuyama

Acteurs : Yura Sato, Riki Okuma, Chad Mullane

Pays : Japon

Durée : 1h16

Sortie : 25 décembre 2019

Distributeur : Eurozoom

Synopsis : Yura quitte Tokyo avec ses parents pour aller vivre à la campagne auprès de sa grand-mère. Il est scolarisé dans une école catholique et doit s’adapter à un nouvel environnement. Un jour, au milieu d’une prière, Jésus apparaît. Dès lors, tous les souhaits de Yura se réalisent.