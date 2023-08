"Hypnotic" : Robert Rodriguez signe un thriller parapsychologique bien tourné, avec Ben Affleck

Roi du film de genre, le comparse de Tarantino flirte avec un fantastique teinté de complotisme dans son nouveau film.

Robert Rodriguez surfe sur la vague Inception avec Hypnotic, sorti mercredi 23 août. Centré sur des personnages ayant un pouvoir hypnotique surdéveloppé au point de devenir des armes, ce thriller d’action tordu comme un film noir est toujours aussi bien filmé par un Robert Rodriguez en forme.

Film de genre

Obsédé par la recherche de sa fille disparue sous ses yeux, le détective Danny Rourke (Ben Affleck) tombe sur une photo d’elle, lors d’une enquête sur un braquage. Il découvre que les malfaiteurs hypnotisent des innocents pour pratiquer leurs forfaits. Danny Rourke remonte le fil d’une machination manipulatrice qui dépasse le simple cadre d’une enquête criminelle, jusqu’à ce que sa réalité vacille.

Passant du thriller (Sin City) au fantastique (Une nuit en enfer), ou à la tête de la franchise Spy Kids, Robert Rodriguez s’est fait une place à Hollywood depuis ses débuts sous la houlette de Quentin Tarantino. Tous deux se retrouvent sur le film de genre, et s’éclatent visiblement à en réaliser. Comme cet Hypnotic, qui revendique sa filiation autant avec Christopher Nolan, que Brian De Palma ou David Cronenberg.

Réalités alternatives

Robert Rodriguez lance son intrigue avec mystère, en avançant à tâtons pour mieux nous identifier à son enquêteur désorienté. La nature des événements qui l’entourent et les actes inattendus des individus qu’il surveille, prennent des tournures tellement déstabilisantes, qu’elles en deviennent vertigineuses. Depuis Matrix, les réalités alternatives sont devenues un sujet central du cinéma de divertissement, sans doute sous l’impulsion de l’écrivain de science-fiction Philip K. Dick qui en fit son cheval de bataille. Notre époque nourrie au complotisme et aux fake news est particulièrement propice à cette contamination paranoïaque.

Réalisé avec un budget de série B, Hypnotic s’offre une star, Ben Affleck, et une réalisation digne d’un blockbuster. Rodriguez alterne les séquences réalistes et froides, très urbaines, qui basculent dans l'onirisme, avec des scènes plus expressionnistes, dont les rouge et bleu rappellent fortement Inferno de Dario Argento. Furie de Brian De Palma et Scanners de David Cronenberg planent également dans ce thriller malin et familial qui nous perd pour mieux nous rattraper.

L'affiche de "Hypnotic" de Robert Rodriguez (2023). (SND)

La fiche

Genre : Thriller fantastique

Réalisateur : Robert Rodriguez

Acteurs : Ben Affleck, Alice Braga, William Fichtner, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h30

Sortie : 23 août 2023

Distributeur : SND