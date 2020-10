"Drunk" : quatre profs alcooliques devant la caméra attentive de Thomas Vinterberg

Le réalisateur de "Festen" aborde le sujet de l’alcoolisme sous un jour inattendu, avec Mads Mikkelsen en prof désinhibé.

Cinéaste qui excelle dans les études de meurs (l‘inceste dans Festen, l'utopie des années 1970 dans La Communauté), Thomas Vinterberg sort mercredi 14 octobre Drunk sur l'alcoolisme. Quatre profs s'éprennent de la dive bouteille pour le meilleur et pour le pire.

Comédie humaine

Quatre profs de lycée vérifient la théorie d'un scientifique selon laquelle on naîtrait avec une carence de 0,5 mg d'alcool dans le sang. Ils décident de consommer quotidiennement l'équivalent pour en vérifier l'effet. Leur comportement change devant leurs élèves, tous enjoués de voir leurs performances d'enseignants décupler. Jusqu'à ce que leur ivresse soit découverte. Des bouteilles sont trouvées dans les vestiaires, leurs relations de couple se dégradent et la dépression guette... Sauf pour Martin (Mads Mkkelsen) qui renoue de bons rapports avec ses élèves et retrouve son indépendance. Vinterberg maîtrise parfaitement son sujet en exposant nombre des travers de l'alcoolisme. Quatre copains, sobres, vieux routiers de l'enseignement, stables dans leur routine, basculent. Tous de milieux sociaux-culturels différents, ils vivent une expérience commune avec des conséquences individuelles qui recoupent la palette des effets de l'alcool. Le réalisateur danois poursuit en toute logique la "comédie humaine", détectable dans ses films, avec une acuité qui fait encore mouche.

La Grande beuverie

Sélectionné au Festival de Cannes "virtuel" 2020, Drunk aurait sans doute interpellé les festivaliers. Sujet maintes fois traité au cinéma (Gervaise, Un singe en hiver, Barfly... adaptés de Zola, Blondin et Bukowski), l'alcoolisme selon Vinterberg se détache d'un exposé sur un cas particulier, pour atteindre les sciences sociales dans un sens plus général. Il étudie les effets de l'alcool, leur évolution et leurs conséquences, en les différenciant selon les individus : c'est là toute l'originalité du film.

De ce point de vue, Drunk est proche de La Grande bouffe (Marco Ferreri, 1973), le discours consumériste et suicidaire en moins. Une expérience collective, l'excès et ses résultats, leur sont communs. Comme le stipulent les addictologues, la découverte de l'alcool s'ouvre sur une jubilation qui, progressivement, aboutit à l'angoisse. Désinhibant, il renferme. Lars Ranthe, Mads Mikkelsen, Magus Millang et Thomas Bo Larsen dans "Drunk" de Thomas Vinterberg. (Copyright Henrik Ohsten) Cette généralité est contredite par Martin dans le film qui, s'il passe par des moments difficiles, trouvera dans l'alcool une libération. Comme la santé est injuste envers tous, l'ingestion des substances narcotiques l'est aussi, physiologiquement et mentalement, selon le passé et la psyché de chacun. Longueurs éparses mises à part, Vinterberg rappelle ainsi que nous sommes tous différents face à l'alcool, tout en en stigmatisant les dangers. Dunk s'avère donc plus amoral qu'immoral, sur un sujet des plus sensibles.



La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Thomas Vinterberg

Acteurs : Lars Ranthe, Mads Mikkelsen, Magus Millang, Thomas Bo Larsen

Pays : Danemark

Durée : 1h47

Sortie : 14 octobre 2020

Distributeur : Haut et Court

Synopsis : Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.