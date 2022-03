"De nos frères blessés" : les prémices de la Guerre d'Algérie dans un film inspiré d'une histoire vraie

Réalisateur au cinéma et à la télévision, notamment pour Le Bureau des légendes, Hélier Cisterne évoque Fernand Iveton, le seul Européen exécuté durant la guerre d’Algérie, en 1957. Alors que l’on commémore les accords d’Evian du 18 mars 1962, qui ont instauré l’indépendance en Algérie, De nos frères blessés, en salle mercredi 23 mars, évoque les prémices qui devaient conduire à la guerre.

1954, en France métropolitaine : Fernand, Français pied-noir et Hélène, Polonaise, tombent amoureux et décident d’aller vivre à Alger. Communiste, il adhère aux revendications indépendantistes des Algériens et au FLN en 1956, alors que sa compagne craint pour son engagement. Fernand commet une série d’attentats sans victimes qui le mèneront à la guillotine en 1957, alors que la guerre a à peine un an.

Acteur caméléon, Vincent Lacoste est parfaitement dans la peau de Fernand Iveton (souvent orthographié avec un Y). La ressemblance, le jeu, participent à l’incarnation d’un convaincu, identifié à son pays de naissance et à la décolonisation. L’acteur est tour à tour amoureux, fraiseur-tourneur, militant, activiste, prisonnier et exécuté. La caméra d’Hélier Cisterne le capte avec recul, l’observe, tout en en traduisant les mouvements intérieurs.

Film modeste, comme son héros, De nos frères blessés perd un peu de son impact dans son image cadrée pour la télévision, projetée sur grand écran. Si les personnages sont privilégiés au détriment de l’environnement, n’aurait-il pas fallu immerger un peu plus le film dans ce qui fascine Fernand Iveton dans son combat ? Tout le sort du film repose sur Vincent Lacoste et Vicky Krieps, sa compagne Hélène, également très convaincante, comme les compagnons de lutte d’Iveton, par ailleurs un peu discrets.

En privilégiant un point de vue extérieur sur le destin de Fernand Iveton, Hélier Cisterne offre plutôt qu’une thèse, la possibilité aux spectateurs de se faire une opinion. Le combat de Fernand Iveton est-il juste ? Ses actes sont-ils justifiés ? Le procès est-il équitable ? En plus de l’anniversaire des accords d’Evian qui coïncide avec le film, De nos frères blessés sort plus d’un mois après l’invasion russe en Ukraine qui veut en annihiler l’indépendance. Un curieux retour des choses qui fait balbutier l’histoire.

