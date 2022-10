"Close", Grand prix mérité du Festival de Cannes, par le réalisateur de "Girl" Lukas Dhont

C’est à un rare sujet abordé au cinéma que Lukas Dhont nous invite dans Close qui sort mardi 1er novembre. Après son premier long métrage, "Girl" sur un garçon qui s'identifié à une fille, il filme l'amitié fusionnelle de deux adolescents, mise à mal par l’incompréhension de leurs camarades. Avec son thème délicat, son drame humain aux images solaires qui virent à la pluie, Close est digne de son Grand prix cannois.

Amitié suspecte

L'amitié infaillible de Léo et Rémi, 13 ans, suscite des soupçons d'homosexualité de la part d'élèves de leur collège. Bientôt Léo veut affirmer sa virilité en prenant des distances par rapport à Rémi. Un drame inattendu va faire basculer la vie de leur deux familles, alors que Léo essaye d'échapper à sa culpabilité envers Rémi.

Non-dits

Close est habité d'une délicatesse toute suggestive. La fusion entre les deux amis s’exprime dans des jeux, des gestes, des regards… Puis la distanciation de Léo n'est jamais explicitée, mais on la devine dans ses actes, suite aux propos des fillettes à leur égard. L’effondrement de Rémi face à ce rejet incompréhensible n’en est que plus fort à l’écran, mais l'acte qu'il commettra ne sera jamais montré.

Lukas Dhont a l’élégance de ces non-dits, qui sont à l’image du mutisme de Léo. A son tour, il ne comprend pas et cherche la clé auprès de la mère de son ami. A force d’être submergé de silence, sa peine se dissoudra dans un poignant moment de vérité. Beau par son sujet, sa mise en scène et ses interprètes - dont Léa Drucker et Emilie Dequenne, Close abonde en talent et émotion.

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Lukas Dhont

Acteurs : Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker

Pays : Belgique / France / Pays-Bas

Durée : 1h45

Sortie : 1er novembre

Distributeur : Diaphana Distribution

Synopsis : Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…