"Bullet Train" : Brad Pitt entre humour et cascades dans un blockbuster déjanté

Un thriller à bord du train le plus rapide du monde dans un Japon moderne qui mélange action, humour et casting de talent : c’est la recette estivale de "Bullet Train" qui sort mercredi 3 août dans les salles.

David Leitch, réalisateur de Deadpool 2 et John Wick, revient avec un thriller décalé. Et il a choisi Brad Pitt, l'acteur aux plus de 60 films, pour jouer le criminel un peu ringard et rôle principal de Bullet Train. Dans ce film d’action doublé d'une comédie déjantée qui nous fait voyager dans un train très futuriste, les personnages font preuvre de beaucoup d'autodérision.

Une comédie adaptée d’un livre japonais

Coccinelle, homme atypique coiffé d'un bob, est un tueur à gages plutôt malchanceux. Pour sa nouvelle mission, il se retrouve dans un train futuriste au Japon et pense naïvement qu’il s’agit d’un défi simple à relever : récupérer une mallette et sortir au premier arrêt. Mais cela s’avère plus compliqué que prévu. Il se retrouve confronté à plusieurs autres criminels qui, malgré leurs divergences, ont un point commun... Rendez-vous au terminus !

Cette comédie policière complètement loufoque est adaptée du livre japonais Maria Beetle de Kotaro Isaka, publié en 2010. Véritable succès dans le pays du Soleil-Levant, ce roman porte le nom du personnage que joue Sandra Bullock dans le film. D’ailleurs, ce rôle devait être interprété par Lady Gaga, mais la chanteuse américaine était déjà mobilisée par le film House of Gucci. Réalisé en plein confinement, Bullet Train n’a malheureusement pas été tourné au Japon, mais presque exclusivement en studios.

Un casting de haute volée

Brad Pitt signe son grand retour devant la caméra depuis son Oscar de meilleur second rôle dans Once Upon a Time... in Hollywood, de Quentin Tarantino en 2020. Ses - rares - apparitions au cinéma sont à chaque fois très remarquées. Lors de la promotion du film en Europe, il a déplacé des foules sur les tapis rouges. Et pour cause, dans Bullet Train, l'acteur de Fight Club et d'Ocean Eleven sort le grand jeu : à l'origine de 95% de ses cascades, il fait également preuve de beaucoup d’auto-dérision tout au long du film.

FRANCE 2

On retrouve aussi dans ce film la nouvelle coqueluche des jeunes, Joey King. Révélée dans The Kissing Booth sur Netflix, elle interprète ici le rôle de Prince, une belle jeune fille à l’air innocent mais qui se révèle être une véritable psychopathe, qui joue son physique pour parvenir à ses fins. Egalement à l'affiche, le rappeur portoricain Bad Bunny, connu pour ses titres avec Cardi B ou Drake. Il fait ici ses premiers pas au cinéma avec une intervention rapide mais remarquée.

Bonne humeur garantie

Malgré certaines longueurs, Bullet Train nous tient en haleine jusqu'à la fin grâce aux nombreuses scènes de combat (qui peuvent parfois être assez violentes) et aux différents gags qui rythment le film. Un humour noir qui se mèle parfaitement à l'agressivité de ces criminels qui amène une sorte de légèreté à l'action des personnages. On passe d'un combat acharné dans un wagon à une scène drôle dans les toilettes modernes du train. Un parfait mélange.

Une jeune fille "parfaite", un père attachant, deux frères complices... Il n'y a pas de portrait robot du criminel parfait. La preuve dans ce film avec une grande diversité de profils. Les personnages se complètent tous à merveille. On sort des clichés et on se laisse aller à la curiosité pour connaître l'histoire de chacun. Le tout, sans jamais s'ennuyer (ou presque).

L'affiche de "Bullet Train", en salle le mercredi 3 août 2022. (SONY PICTURES)

La fiche

Genre : action, thriller

Réalisateur : David Leitch

Actrices et acteurs : Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h07

Sortie : 3 août 2022

Distributeur : Sony Pictures Entertainment

Synopsis : Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.