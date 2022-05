"Avatar 2" : une bande-annonce envoûtante et mystérieuse pour le prochain film de James Cameron

Il en a fallu du temps. Après treize années d'attente, le réalisateur canadien James Cameron revient en force avec la toute première bande-annonce d'Avatar : la voie de l'eau, le deuxième volet du film Avatar. Elle a été mise en ligne le 9 mai par la 20th Century Studios, six jours après sa diffusion en exclusivité dans les salles de cinéma en France. Cela se passait juste avant la projection du nouveau film de Marvel Studios : Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L'histoire se déroule plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film. On suit les membres de la famille de Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana), qui vont devoir se protéger les uns les autres face à une menace encore inconnue du public et mener de nombreuses batailles pour la survie du peuple Na'vi, les habitants de la planète Pandora.

Un film ambitieux et rempli de mystères

Dans ce trailer d'1 minute 38, le réalisateur fait la part belle à des paysages aquatiques majestueux et spectaculaires de Pandora. On remarquera l'importance qu'a accordé le cinéaste de 67 ans aux nouvelles images de la suite d'Avatar, en promettant des progrès technologiques d'un tout nouveau calibre. De quoi peut-être laisser encore une trace dans l'histoire du cinéma après le succès de son premier Avatar, qui avait rapporté à l'époque plus de 2,8 milliards de dollars au box-office mondial. Le film en 3D de 2009 avait déjà marqué profondément les esprits avec ses effets spéciaux spectaculaires.

Pour faire replonger le public dans l'univers fantastique de Pandora, les studios comptent ressortir le premier volet au cinéma le 21 septembre prochain en France. (TWENTIETH CENTURY STUDIOS)

L'intrigue globale de ce nouveau film reste cependant un grand mystère, James Cameron fera saliver encore ses fans avant d'en dévoiler encore plus dans ces prochains mois. La suite de sa saga se révélerait comme le projet le plus ambitieux de sa carrière puisque pas moins de quatre suites sont annoncées. Avec le rythme d'un film tous les deux ans jusqu'en 2028.