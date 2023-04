"Avant l'effondrement" : entre paternité et menace écologique, Alice Zeniter et Benoît Volnais interrogent l'avenir

Le premier film de l'écrivaine Alice Zeniter co-réalisé avec Benoît Volnais, à découvrir le 19 avril, s'attache au parcours d'un homme résigné à ne pas avoir d'enfant mais dont les certitudes sont remises en cause par un test de grossesse positif.

Un test de grossesse qui affiche "enceinte" et la vie de Tristan bascule dans une confusion monumentale que dépeint avec force et détails Avant l'effondrement, un film cosigné par Alice Zeniter et Benoît Volnais et qui sort en salles le 19 avril. Le héros du film, incarné par Niels Schneider, découvre l'objet de ses futurs tourments dans un courrier anonyme. "Ce qui me terrifie, c'est de penser que je me suis comporté comme un type à qui on pouvait envoyer un test de grossesse anonyme en pensant que c'est une bonne idée", lance Tristan, un brin désespéré, à son amie et confidente Fanny, interprétée par Ariane Labed.

Ensemble, ils décortiquent le problème de Tristan qui n'a jamais vraiment eu l'intention de se reproduire. Le jeune homme vit depuis des années avec une épée de Damoclès : il ne sait pas s'il est porteur d'une maladie génétique qu'il pourrait éventuellement transmettre à sa progéniture. Pour mener l'enquête de sa vie, quatre pistes s'offrent au jeune homme : Mati (Sephora Pondi), sa collègue sur la campagne électorale dont il est le directeur de campagne , "La fille du bar" (Elsa Guedj); l'aide soignante qui s'occupe de son père (Ana Blagojevic) ou encore Pablo (Souheila Yacoub), avec qui Tristan entretient une relation épisodique depuis plusieurs années.

Emprunts au théâtre

Avant l'effondrement est un premier film. L'écrivaine Alice Zeniter, prix Goncourt des lycéens en 2017 pour L'Art de perdre, l'a coécrit et co-réalisé avec Benoît Volnais. Dans sa première œuvre cinématographique, Zeniter semble avoir mis beaucoup de ses autres talents : récit organisé en chapitres, dialogues ciselés et une mise en scène qui renvoie souvent au théâtre (la dramaturge a mis en scène les quatre pièces dont elle est l'autrice).

Le dispositif théâtral est, par exemple, utilisé pour l'une des séquences clés du film : celle qui plante le décor et lance l'enquête que va mener Tristan le détective pendant un peu moins de deux heures. L'échange, entre Tristan et Fanny, est celui que le premier aurait pu avoir avec lui-même, dans sa tête ...

Dans la tête de Tristan

Niels Schneider, fébrile à souhait, rend parfaitement compte du chamboulement que traverse son personnage pour qui les "emmerdes" s'accumulent. A l'effervescence de la campagne pour les législatives de Naïma (Myriem Akheddiou) et à la nécessité de prendre soin de son père, s'ajoute la hantise de ne pas pouvoir identifier la femme qui attend un enfant de lui. En outre, Tristan est souvent dégoulinant de sueur à cause de la chaleur inhabituelle qui prévaut en ce début d'été, au moment où le film démarre. Son inconfort physique renforce son intranquillité. Le duo Zeniter – Volnais met aussi en parallèle le chaos intérieur de son héros avec celui qui menace la planète à cause du réchauffement climatique. Le sujet est une thématique lourde d'Avant l'effondrement et est à l'origine, entre autres, d'un échange croustillant qui souligne combien Tristan est happé par d'autres préoccupations. Son avenir personnel, auquel il n'avait pas vraiment pensé, prenant presque le pas sur l'avenir collectif.

Avant l'effondrement puise également son énergie dans ses décors qui s'imposent comme des outils de narration : la ville et ses hauts bâtiments laissent place, peu à peu, à de vastes espaces verts. Tristan et Fanny s'offrent même une escapade à la mer, assimilable à un sas de décompression pour toutes les émotions enfouies depuis que le fameux test est parvenu à Tristan. Pour leur premier long métrage de fiction, le duo formé par Alice Zeniter et Benoît Volnais réalise une œuvre formellement riche et qui, sur le fond, grâce à d'appétissants dialogues apporte sa pierre aux nombreux questionnements que suscite la crise environnementale.

L'affiche du film "Avant l'éffondrement" réalisé par Alice Zeniter et Benoît Volnais (PYRAMIDE FILMS DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Alice Zeniter et Benoît Volnais

Acteurs : Niels Schneider, Ariane Labed et Souheila Yacoub

Pays : France

Durée : 1h40

Sortie : 19 avril 2023

Distributeur : Pyramide Films Distribution