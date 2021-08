“Shang-Chi et la légende des dix anneaux” : le nouveau Marvel s'invite dans l'univers chinois des arts martiaux

L’empire Marvel continue sa course à la diversité et s’implante en Chine. Dans “Shang-Chi et la légende des dix anneaux”, il combine des combats à couper le souffle, des effets spéciaux impressionnants et des personnages attachants non dénués d’humour, clés de la réussite d’un film de super-héros.

Les studios Marvel tentent depuis quelques années de sortir du stéréotype du super-héros blanc en diversifiant leurs têtes d’affiche. Après Black Panther en 2018, Captain Marvel en 2019 et Black Widow en juillet 2021, c’est au tour de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, en salles le 1er septembre 2021 avec, pour la première fois, un super-héros chinois, interprété par l’acteur sino-canadien Simu Liu. Va donc pour plus de deux heures de spectacle dans l'univers des arts martiaux, où l'on en prend plein les yeux, on rit un peu et on s’accroche à son siège. Pari réussi, dans l'ensemble.

Guerre familiale

Dix anneaux ont le pouvoir magique d'offrir vie éternelle et force surhumaine. C’est autour de cette légende que se construit le nouveau Marvel. Xu Wenwu (Tony Leung), qui est le propriétaire de cette inestimable richesse, est devenu au fil des années l’homme le plus puissant du monde. Au point de devenir un être tyrannique après la mort de sa femme Li (Fala Chen), maîtresse de kung-fu d'une grande sagesse, en totale communion avec la nature. Son objectif est de transformer également son fils, Shang-Chi, en assassin parfait.

Meng'er Zhang, Simu Liu et Awkwafina dans "Shang-Chi et la légende des dix anneaux" de Destin Daniel Cretton. (MARVEL STUDIOS 2021)

Un avenir qui ne convient pas au jeune garçon qui décide de partir. On le retrouve bien plus tard à San Francisco, où il s’est refait une vie, loin de son père et de sa sœur Xialing (Meng’er Zhang). Mais la mystérieuse et dangereuse "organisation des Dix anneaux", dirigée par l'horrible géniteur, vient perturber sa petite vie américaine. Shang-Chi retourne en Chine et, accompagné de sa sœur Xialing, affronte l'autocrate pour sauver le monde et la mémoire de leur mère.

L'amitié, envers et contre tout

Dans ce nouveau film Marvel ce n'est pas une histoire d'amour qui permet d'apporter un peu d'humanité au super-héros, mais une belle amitié. Celle qui lie Shang-Chi à Katy (Awkwafina), rencontrée pendant ses études. Quand notre héros décide de retourner en Chine, Katy n’hésite pas une seule seconde. Elle l’accompagne, sans savoir où elle va mettre les pieds. Leur jolie relation, drôle et attachante, est sûrement l'un des attraits du film.

Michelle Yeoh et Simu Liu dans "Shang-Chi et la légende des dix anneaux" de Destin Daniel Cretton. (MARVEL STUDIOS 2021)

D e belles scènes de combat

Mais si Shang-Chi et la légende des dix anneaux nous tient en haleine c'est évidemment pour ses scènes de combat, inspirées de multiples arts martiaux : aussi violentes et bruyantes que belles et poétiques. De brillantes chorégraphies. Elles font elles-mêmes évoluer l’intrigue et les relations entre les personnages. Le combat est d'abord dépeint de façon binaire - d’un côté, la force et la brutalité du père, de l'autre, le geste de la mère, tout en douceur et harmonie. Il se transforme peu à peu, unissant les deux charactères en un seul geste, celui du fils Shang-Chi.

L'affiche de "Shang-Chi et la légende des dix anneaux" de Destin Daniel Cretton (2021). (THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE)

La fiche

Genre : Action, Fantastique

Réalisateur : Destin Daniel Cretton

Acteurs : Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Meng'er Zhang, Fala Chen

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h12

Sortie : 1er septembre 2021

Distributeur : The Walt Disney France Company



Synopsis : Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.