"Scream" sonne son grand retour au cinéma avec une bande-annonce glaçante

La franchise Scream va s'enrichir d'un cinquième volet, plus de dix ans après le dernier épisode en date, Scream 4, sorti en 2011. Il s'agira du premier film de la saga sans Wes Craven, mort en août 2015. Annoncé dans les salles pour le 12 janvier 2022, il est intitulé tout simplement Scream, comme le premier épisode sorti en 1996 (et non Scream 5, une manière selon l'équipe du film de marquer un nouveau départ et d'accrocher la jeune génération). Paramount a partagé mardi 12 octobre une première bande-annonce pour le moins effrayante.







La bande-annonce fait d'emblée un clin d'œil aux plus fidèles de la franchise, reconstituant l'angoissante et terrible scène d'ouverture du premier Scream, dans ce qui semble être la même maison emblématique.

L'actrice Melissa Barrera dans "Scream" (PARAMOUNT PICTURES GERMANY)

"C'est toujours quelqu'un que vous connaissez", clame entre-temps l'affiche également dévoilée mardi sur les réseaux sociaux. La réalisation a été confiée à Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Le nouveau film, qui célèbre le 25e anniversaire de la saga, doit rendre hommage à Wes Craven. Il marque par ailleurs le retour du créateur et scénariste original de Scream, Kevin Williamson, cette fois à la production.

Côté distribution, les actrices Courteney Cox et Neve Campbell retrouvent leurs rôles respectifs de Gale Weathers et Sidney Prescott. David Arquette est également présent dans la peau de Dewey Riley. Ces visages familiers seront entourés de nouveaux personnages. Rendez-vous en début d'année prochaine pour les amateurs.