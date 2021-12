Salman Khan, acteur star de Bollywood, survit à une morsure de serpent

Salman Khan, 56 ans, l'une des plus grandes célébrités de Bollywood, a expliqué lundi 27 décembre à des journalistes avoir été mordu à deux reprises par un serpent qu'il tentait de chasser de sa maison de campagne située près de Bombay.

Armé d'un bâton, "j'ai ramassé le serpent délicatement et je l'ai sorti et puis il s'est enroulé autour du bâton et a commencé à grimper vers le haut", a-t-il déclaré. Les villageois se sont aussitôt mis à "crier 'hôpital, hôpital, hôpital' (...) Il y avait tellement d'agitation, le serpent était un peu venimeux, et il m'a mordu à nouveau". Une fois à l'hôpital, l'acteur a reçu un sérum anti-venin, avant d'être gardé en observation et d'en ressortir au bout de six heures.

Star controversée en Inde

"Bad boy" du cinéma indien, Salman Khan, bien que controversé, fait l'objet d'un véritable culte dans son pays. Il avait été reconnu coupable de la mort d'un sans-abri percuté au volant de sa voiture en 2002 avant d'obtenir un retentissant acquittement.

En 2018, il avait été condamné à cinq ans de prison pour avoir illégalement abattu des animaux protégés il y a vingt ans, ce qu'il a toujours nié. Salman Khan a affirmé que le serpent à l'origine de cette morsure a été relâché dans la jungle.

L'Inde a enregistré environ 58 000 décès liés à des morsures de serpent par an - soit 160 par jour - entre 2000 et 2019, selon une étude publiée l'an dernier.