Sacha Baron Cohen étrille Facebook et l'appelle à être plus vigilant avec les publicités politiques

Sacha Baron Cohen, 48 ans, s'exprimait jeudi soir lors d'une conférence organisée à New York par l'association de lutte contre l'antisémitisme ADL (Anti-Defamation League). Selon l'humoriste et acteur, Adolf Hitler aurait pu diffuser des publicités antisémites sur Facebook si le réseau social avait existé dans les années 1930.



"Si vous les payez, Facebook diffusera toutes les publicités 'politiques' que vous voulez, même si elles contiennent des mensonges", a-t-il lancé jeudi soir, déterminé à encourager le célèbre réseau social à faire le tri dans les publicités politiques. "Partant de cette logique tordue, si Facebook avait existé dans les années 1930, il aurait laissé Hitler poster des pubs de 30 secondes sur sa 'solution' au 'problème juif'."



Un extrait de l'intervention de Sacha Baron Cohen à la conférence :

