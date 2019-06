Robert Pattison sera le prochain Batman

L’acteur britannique Robert Pattison a été choisi par le studio américain Warner Bros. pour incarner Batman dans le prochain film de la franchise.

Plusieurs médias américains ont annoncé vendredi 31 mai que Robert Pattison revêtira le masque et la cape de Batman dans The Batman, réalisé par Matt Reeves, signataire de deux opus de La Planète des Singes, L’Affrontement et Suprématie. La sortie du film est attendue pour juin 2021.

Warner ne confirme pas

Selon les médias américains spécialisés dans le divertissement, Robert Pattison a été choisi suite à un essai concluant, au détriment de Nicholas Hoult (Le Fauve à la fourrure bleue dans les X-Men). Warner Bros. n’a toutefois pas confirmé l’information, se contentant d’indiquer que "des négociations sont en cours".

Les préparatifs de The Batman, d’après les célèbres DC comics, devraient commencer dès cet été pour une sortie en salles prévue en juin 2021.

De Twilight à Claire Denis

Révélé par son rôle d'Edward Cullen, le vampire sexy de Twilight (2008-2012), Robert Pattinson, 33 ans, a depuis élargi sa popularité au-delà du public adolescent avec des films indépendants remarqués. Il était sorti de son image glamour grâce à Cosmopolis de David Cronenberg, présenté au festival de Cannes en compétition en 2012.

Il a ainsi été à l'affiche aux côtés de Juliette Binoche dans High Life, le film de science-fiction de Claire Denis, ou encore avec Willem Dafoe dans le film d'horreur The Lighthouse de Robert Eggers, très bien reçu cette année à la Quinzaine des réalisateurs, lors du dernier Festival de Cannes.

Robert Pattinson sera également à l’affiche de Tenet, le prochain film de Christopher Nolan qui sortira en juillet 2020.