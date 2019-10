Robert De Niro traite le président Donald Trump de "gangster" en direct sur CNN

L'acteur américain n'en est pas à sa première salve contre le président américain mais il était particulièrement remonté, dimanche matin, sur CNN.

La colère qu'il ressent vis à vis de Donald Trump n'est pas nouvelle mais elle ne s'est visiblement pas calmée : Robert De Niro s'en est pris furieusement au président américain dimanche matin sur CNN, où il était venu parler de son dernier film, The Irishman, tourné avec son cinéaste fétiche Martin Scorsese.



"Je pense qu'il (Donald Trump ndlr) est fou d'une certaine façon, juste fou", a estimé l'acteur âgé de 76 ans, qui était invité de l'émission Reliable Sources. Et selon lui, "nous devrions le mettre dehors. Il ne devrait pas être président, point."



Alors que le journaliste Brian Stelter lui rappelait qu'il avait été villipendé par Fox News (média considéré comme pro-Trump) à la suite de son discours aux Tony Awards en 2018 - et en particulier son "Fuck Trump !" qui lui avait valu une longue ovation à la cérémonie - Robert De Niro a juré de nouveau en direct à l'antenne, ce qui est proscrit aux Etats-Unis, en lui répondant "fuck them, fuck them" ("qu'ils aillent se faire foutre"), avant de s'excuser platement.

President Trump is “worse than I ever could’ve imagined,” Robert De Niro says. “This guy should not be President. Period." pic.twitter.com/QMFC10TrRW — Reliable Sources (@ReliableSources) September 29, 2019

"Ce type est comme un gangster"

"Laissez-moi vous dire quelque chose", a repris l'acteur légendaire. "Nous sommes à un moment dans nos vies, dans ce pays, où ce type est comme un gangster. Il est arrivé, il a dit des choses, fait des choses, encore et encore. C'est terrible, nous sommes dans une situation terrible", s'est-il indigné. "Et ce type continue encore et encore, sans que personne ne l'arrête."

Durant l'interview, Robert De Niro a apporté son soutien à la procédure de destitution contre le président lancée la semaine dernière par le camp démocrate. Donald Trump est accusé d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur Joe Biden, actuellement son principal rival démocrate aux prochaines élections présidentielles.

"Il est pire que tout ce que j'avais imaginé"

L'acteur de Taxi Driver a dit cependant qu'il ne pensait pas que cette procédure d'impeachment (de destitution), même si elle était validée par le Congrès, ferait partir Donald Trump de la Maison Blanche.



"Je ne pense pas qu'il soit capable de démissionner." Même s'il perdait les élections, "il dirait que c'était truqué, ou ceci ou cela, il trouverait quelque chose", a estimé l'acteur sur le plateau de CNN. "Le lendemain de son élection, j'ai dit donnons-lui une chance. On ne sait jamais. Mais il est pire que tout ce que j'avais imaginé".



Regardez ci-dessous l'intervention intégrale de Robert De Niro sur CNN au sujet de Donald Trump.