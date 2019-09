États-Unis : les démocrates déclenchent une procédure de destitution contre Donald Trump

Donald Trump, au cœur de la tempête. Un document déclassifié relate un appel téléphonique entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump évoque l'ancien vice-président démocrate Joe Biden et son fils, qui a travaillé pour une société gazière en Ukraine et demande des informations.

Trump minimise l'affaire

A-t-il tenté de nuire à l'un de ses rivaux démocrates par le biais d'un État étranger ? Le président américain balaie l'accusation, affirmant qu'il n'y a aucune pression. "Vous exagérez, a-t-il déclaré, comme si c'était un appel tout droit sorti de l'enfer alors que c'est un appel anodin". Trump rappelle que c'est la Maison Blanche qui a révélé ce document. Une opération transparence qui cacherait des choses.

La conversation a été entendue par un agent du renseignement américain qui a ensuite donné l'alerte. L'audition de cette personne devant les parlementaires du Congrès est depuis sans cesse repoussée par la Maison Blanche, ce qui serait une tentative d'obstruction de la justice.

