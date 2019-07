Rip Torn, l'agent Z de "Men In Black", est mort à 88 ans

Aussi connu pour avoir incarné Louis XV dans "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola, l'acteur américain est mort le mardi 9 juillet chez lui à Lakeville dans le Connecticut.

"Rip" Torn, de son vrai nom Elmore Rual Torn Junior, est mort mardi soir chez lui, entouré de son épouse Amy Wright et de ses filles Katie Torn et Angelica Page. La cause de son décès n'est pas encore connue. Né en 1931 à Temple au Texas, il a commencé sa carrière d'acteur dès 1957 dans la télévision et le cinéma.

Il est connu du grand public pour son incarnation de l'agent Z, directeur de l'agence des Men In Black (1997). Alignant un impressionant palmarès d'une cinquantaine de films et autant de participations à la télévision, Rip Torn a aussi joué Louis XV dans Marie-Antoinette (2006) de Sofia Coppola, Patches O’Houlihan dans Dodgeball (2004) et, plus récemment, Don Geiss dans la série télévisée 30 Rock (2007-2009). Il avait aussi prêté sa voix à Zeus dans le dessin animé Hercules (1997), ainsi qu’à Héphaïstos dans le jeu vidéo God of War III (2010).