René Chateau, producteur, distributeur et éditeur de la collection "Mémoire du cinéma", est mort

Il fut associé de Belmondo, imposa Bruce Lee sur les écrans français et contourna la censure en éditant "Massacre à la tronçonneuse" sur VHS : le producteur et éditeur René Chateau est mort à l'âge de 84 ans.

Grand cinéphile, éditeur : celui qui a dressé une véritable collection de films rares et a fréquenté des années durant les vedettes du cinéma en tant que producteur et distributeur indépendant, est décédé la semaine passée, a annoncé mercredi 14 février l'équipe des éditions René Château dans un communiqué, sans donner de date précise.

"C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous vous annonçons le décès de René Chateau. Indépendant et fier de l’être, homme passionné pour qui "la culture cinématographique d’aujourd’hui, était le cinéma de divertissement d’hier". Il nous a entrouvert les portes du rêve et du souvenir avec sa Collection de films exceptionnels : La Mémoire du Cinéma Français. Il va nous cruellement manquer", écrit son équipe dans le communiqué.

Belmondo et Bruce Lee

Producteur et éditeur vidéo, René Chateau n'a jamais été un homme de l'ombre. Marié à l'actrice Brigitte Lahaie, il a côtoyé les stars de toute une époque. Sa route a croisé celle de Jean-Luc Godard, Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg ou encore Claude Lanzmann. Surtout René Chateau est l'ami de Jean-Paul Belmondo dont il fut également attaché de presse, publicitaire et actionnaire de sa société de production. Les deux hommes connaissent ensemble quinze années de succès, notamment avec les films Flic ou Voyou, L'As des As ou Le Professionnel. Tout en veillant à la carrière de Belmondo, René Chateau lance celle d'une autre star de film d'action. Il est en effet la première personne à diffuser en France les films de l'acteur sino-américain Bruce Lee. Prédisant le succès des films de kung-fu, le producteur prédit aussi celui des films d'horreur.

Si cinq ministres de la Culture l'ont consécutivement empêché de diffuser Massacre à la tronçonneuse, René Château parvient à contourner la censure en 1980 en éditant le long-métrage sur VHS. Il crée ainsi la collection Les Films que vous ne verrez jamais à la télévision via laquelle il fait entrer dans les ménages des films que les Français n'avaient pas l'habitude de voir.

La mémoire du cinéma

Amoureux du 7e art, René Chateau a passé sa jeunesse dans les cinémas de l'Île-de-France, des fauteuils rouges du Pré-Saint-Gervais et de Montreuil aux salles obscures de Montmartre et du Quartier latin. Celui qui tint un rôle de précurseur à travers la diffusion d'œuvres qui détonnaient avec le paysage cinématographique de l'époque passa une partie de sa vie à collecter les films d'hier. Il a ainsi fondé la collection La Mémoire du cinéma qui recense des milliers de films datant de 1930 à 1980.

Son nom se trouve ainsi sur les jaquettes de milliers de cassettes et de DVD. Depuis 1979, René Chateau avait restauré de nombreux films dans l'ambition de conserver ce patrimoine et de partager ces œuvres qui risquaient de tomber dans l'oubli.