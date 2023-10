Quatre chiffres pour mesurer la déferlante "Pat'Patrouille", de retour en France avec le nouveau film "La Super Patrouille"

La Pat'Patrouille, ce ne sont pas que six chiots et un enfant : c'est aussi une franchise aux profils colossaux.

Temps de lecture : 4 min

"Pat'Patrouille, Pat'Patrouille, dès qu'il y a une embrouille, vite, ils repartent en vadrouille !" Si vous avez dans votre entourage un enfant âgé entre 2 et 7 ans, il y a de fortes chances que ce générique reste vissé dans votre crâne depuis de longues semaines, si ce n'est plus.

Alors que La Super Patrouille, deuxième long métrage d'animation mettant en scène Ryder et les chiots Chase, Ruben, Rocky, Zuma, Marcus et Stella, sort en salles mercredi 11 octobre, retour en chiffres sur le succès vertigineux de la franchise.

Douze milliards de recettes, plus que Spielberg

Cette somme (qui représente la bagatelle de 11,31 milliards d'euros) avait été évoquée par le créateur des personnages de la série, Keith Chapman, lors d'une interview accordée en février 2022 au Financial Times. De quoi vous donner une idée de l'importance du phénomène culturel que représente le business de la bande d'Aventureville. "C'est plus que tous les films de la carrière de Steven Spielberg. La Pat'Patrouille, c'est un phénomène unique", s'était réjoui le scénariste britannique, désormais installé à Monaco, dans les colonnes du quotidien économique.

Le ministère de la Culture canadien soulignait même dans le Globe and Mail que la série, produite par un studio canadien, avait généré à elle seule un tiers du chiffre d'affaires des exportations culturelles du pays en 2019.

Dix ans, une longévité exceptionnelle

La Pat'Patrouille, créée en 2013, a atteint l'âge de son chef, le petit garçon Ryder. Et pour une série animée visant prioritairement les 2-5 ans (le secteur des "preschool kids" comme on dit dans le monde de l'animation), c'est une longévité exceptionnelle, car la durée d'exploitation moyenne sur ce secteur ne dépasse pas une génération.

L'un des secrets de ce succès a été de commercialiser les jouets dérivés de la franchise moins de six mois après le lancement du dessin animé, contre 18 mois dans le processus classique, se gargarise le site de Paramount, qui possède les droits de diffusion de la saga, via sa filiale Nickelodeon. "Dès les premières semaines de la série, je voyais sur Pinterest les gens fabriquer de leurs mains leur déco d'anniversaire Pat'Patrouille", décrit à Kidscreen Cat Demas, du géant du jouet Spin Master. "Ils allaient jusqu'à sculpter eux-mêmes les chiots. On a vu qu'il y avait une forte demande."

De fait, le succès de la série s'explique, selon Keith Chapman, par la manière dont ses concepteurs ont créé une marque plutôt qu'un simple dessin animé : "C'est facile de dénigrer le côté commercial. Mais j'ai appris il y a longtemps que si vous n'avez pas cet aspect, vous ne générez pas de business." Et on peut faire confiance à l'homme qui a aussi inventé Bob le Bricoleur. Mieux, la série parvient à intéresser garçons et filles jusqu'à 7-8 ans et à accroître son public chaque année, selon les analyses d'audience. Selon une étude menée par Licensing International, Chase, Ruben et consorts dominent Mickey, La Reine des Neiges et Peppa Pig chez les enfants de moins de six ans. Y compris en France.

Un premier film regardé en moyenne six fois par les abonnés de Paramount +

Pamela Kaufman, directrice des affaires internationales chez Paramount, souligne sur le site spécialisé Kidscreen que le premier long métrage de la bande de Ryder est " de loin le plus re-regardé sur Paramount + [la plateforme de vidéo à la demande du groupe] , avec une moyenne de six fois par foyer." Selon la société Parrot Analytics, le dessin animé génère une demande 40 fois supérieure à une série pour enfants moyenne sur les plateformes de streaming. En 2022, la France figurait au quatrième rang des pays les plus accros à la Pat'Patrouille, derrière les Etats-Unis, la Russie et le Canada, et de peu devant l'Ukraine ou le Mexique. La série a été diffusée dans 170 pays et traduite dans 35 langues.

Un personnage féminin devenu numéro 1 dans le cœur des enfants

Alors que les premiers croquis d'intention de Keith Chapman n'incluaient pas de personnage féminin, conformément aux canons de la séparation par genre des divertissements pour enfant encore en vigueur en 2013, Stella s'est petit à petit imposée comme la plus populaire dans une série au départ destinée aux garçons. Côté popularité, ce cocker femelle "est deuxième ou troisième chez les garçons, et n°1 chez les filles. Elle dépasse les clivages", résume Jen Dodge, du studio HIT au Hollywood Reporter. Ce qui explique le succès spectaculaire de la Pat'Patrouille : quand les produits dérivés de Bob le Bricoleur étaient achetés à 90% par des petits garçons, les gadgets à l'effigie des chiots frôlent le 50-50 entre garçons et filles.

Stella, de la Pat'Patrouille, dans le film "La Super Patrouille", sorti en salles le 11 octobre 2023. (© 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.)

Les personnages d'Everest – encore cantonnée aux épisodes se passant en montagne – et de Liberty, un teckel femelle habitant Aventureville introduite lors du premier film de 2021, traduisent cette volonté de féminiser encore la bande et de donner davantage de figures charismatiques auxquelles les petites filles peuvent s'identifier.