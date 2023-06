Les premières images de "Priscilla", le biopic de Sofia Coppola consacré à l'épouse d'Elvis Presley

Le film sortira en octobre aux Etats-Unis. Cette fiction est une adaptation du livre de Priscilla Presley, cosigné avec Sandra Harmon, sur son histoire d'amour avec le "King" du rock and roll.

Après Elvis de Baz Luhrmann, voici Priscilla, le dernier film de Sofia Coppola. Le premier extrait du biopic consacré à la veuve d'Elvis Presley est disponible. À l'affiche du film qui sortira en octobre prochain aux Etats-Unis, les comédiens Cailee Spaeny et Jacob Elordi qui interprètent respectivement Priscilla et Elvis. La date de sortie française est encore inconnue.

Dans l'extrait, on retrouve aussi bien les grands moments de leur relation – rencontre, mariage, la naissance de leur fille – que la multitude des fans d'Elvis et les tournées de l'artiste.

"L'histoire de Priscilla"

Le long métrage est adapté du livre Elvis and Me : The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock’n’Roll (Elvis et moi : l'histoire vraie de l'amour entre Priscilla Presley et le roi du rock'n'roll) signé par Priscilla Presley et Sandra Harmon et paru en 1985. Quand elle arrive sur Instagram en octobre 2022, raconte Vogue, son premier post est consacré au projet. "Retour au travail ! J'ai hâte de raconter l'histoire de Priscilla", écrivait-elle alors.

À sa sortie, les mémoires de Priscilla Presley se sont retrouvés numéro 1 des ventes du New York Times dans sa catégorie. Dans l'ouvrage, Priscilla Presley revient sur son mariage et les raisons de sa séparation avec l'icône de toute une génération. De leur union naîtra l'enfant unique du chanteur, Lisa Marie Presley disparue le 12 janvier 2023 à l'âge de 54 ans. Le livre a déjà fait l'objet d'une adaptation à la télévision peu après sa publication.