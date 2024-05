Présence obligatoire d'un "responsable enfants" sur les tournages : Judith Godrèche redoute une annonce "opportuniste pour calmer les esprits"

"On espère que ce n'est pas opportuniste", réagit dimanche 19 mai sur franceinfo la comédienne Judith Godrèche après l'annonce de la ministre de la Culture. Rachida Dati a annoncé que dès cet été la présence d'un "responsable enfants" sera obligatoire sur chaque tournage employant des mineurs. "Il s'agira d'une condition d'accès aux aides du Centre national de la cinématographie", a précisé la ministre samedi, en déplacement au Festival de Cannes.

Cette mesure, déjà acceptée en avril par l'ensemble des responsables du secteur, était réclamée par Judith Godrèche. Devant le Sénat en février, elle avait appelé à "imposer un référent neutre sur les tournages avec un mineur", indépendant de la production et formé, ne "jamais laisser seul un enfant sur un tournage", et renforcer les contrôles, par exemple lors des castings. Mais l'actrice et réalisatrice réserve un accueil mitigé à cette annonce de la ministre de la Culture.

"Les associations bossent sur une charte encadrement enfants depuis longtemps et de manière officielle. Donc la ministre devrait être au courant", souligne-t-elle. Or, "ces associations sont un peu étonnées de ne pas avoir été consultées avant que Rachida Dati fasse cette annonce. Donc, on espère que ce n'est pas opportuniste et que ce n'est pas pour calmer les esprits après les manifestations contre Dominique Boutonnat", le président du CNC.

Entre 100 et 200 personnes, dont Judith Godrèche, se sont rassemblées lundi devant le siège du Centre national du cinéma à Paris pour réclamer le départ de Dominique Boutonnat, qui doit être jugé en juin pour agression sexuelle.

Judith Godrèche s'interroge sur les contours de cette nouvelle mesure : "Est-ce que ce référent sera formé ? Si oui, quelle formation suivra-t-il ?" L'actrice, devenue une figure de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma "aimerait bien savoir avec qui elle en a discuté" car c'est "un travail qui prend du temps". "Beaucoup de choses doivent être mises en œuvre et de conversations à avoir pour créer cet accompagnement pour enfant", insiste-t-elle.