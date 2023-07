Près de Perpignan, les Ciné-Rencontres de Prades fêtent leur 62 édition

Depuis 1959, le festival situé au pied des Pyrénées Orientales, organise des projections et des rencontres dans le but de promouvoir le cinéma indépendant et d'auteurs. Cette année, il se tient du 15 au 22 juillet 2023.

Le festival international de cinéma de Prades (Pyrenées-Orientales), ce sont huit jours de projections, de rencontres et de débats, organisés par l'association les Ciné-Rencontres. Après celui de Cannes, il s'agit de l'un des plus anciens festivals de cinéma de France. Au fil des années, il s'est imposé comme un festival mettant à l'honneur le cinéma indépendant et d'auteurs.

France 3 Languedoc-Roussillon : A. Sabatier / C. Gedeon

Pour cette 62e édition qui se déroule du 15 au 22 juillet, les deux cinéastes invités sont Michel Leclerc (Le Nom des Gens, La Lutte des Classes) et Alice Winocour (Proxima, Revoir Paris).

Le festival est aussi l'occasion de décerner le prix Sólveig Anspach. Ce prix, décerné par le public, récompense l'un des huit longs-métrages européens en compétition (premier ou second film). Une compétition de courts-métrages et une rencontre avec la réalisatrice Valérie Leroy sont aussi programmées.

Rencontre avec la réalisatrice Alice Winocour

Lors du festival, la réalisatrice Alice Winocour a présenté son quatrième opus Revoir Paris, un film sur le vécu des survivants des attentats terroristes de Paris en 2015. " Mon petit frère était dans l'attentat du Bataclan et heureusement, il a survécu. Je ne voulais pas faire un film sur la constitution des événements mais sur un trajet de résilience et de reconstruction d'une femme qui a été pris dans un attentat terroriste", explique la cinéaste.

La programmation est à l'initiative de toute une équipe de bénévoles dont le but est de promouvoir l'échange et le débat entre les cinéastes et le public. "C'est ça qui est essentiel, c'est de créer ce lien, cette recherche de voir des films intéressants, découvrir des nouveaux modes d'expressions, de nouveaux auteurs. C'est ça qui fait la richesse de Prades", estime Jean-Pierre Abizanda, directeur artistique des Ciné-Rencontres. Et pour clôturer le festival, lors de la dernière soirée, ce samedi 22 juillet, sera décerné le prix du public Sólveig Anspach.