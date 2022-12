"Pinocchio" : un siècle d'adaptations cinématographiques du célèbre conte de Carlo Collodi

Ce pantin en bois n'a pas pris une ride depuis sa création en 1881 par l'écrivain et journaliste italien Carlo Collodi. En plus d'un siècle, ce conte qui a marqué des générations a été adpaté une dizaine de fois et continue d'inspirer les réalisateurs en 2022.

A l'occasion de la sortie du nouveau film Pinocchio de Guillermo del Toro sur Netflix, retour sur un siècle d'adaptations cinématographiques du célèbre conte de Carlo Collodi, publié en 1881.

La première adaptation (1911)

Le tout premier film sur la marionnette menteuse a été réalisé dès 1911 par Giulio Antamoro. Muet, il présente les différentes aventures dans des séquences burlesques pleines de fantaisie. Pinocchio y est interprété par le mime Polidor.

La première adaptation par Disney (1946)

Mais la première version qui a fait connaître le fameux Pinocchio à travers le monde entier, c'est celle de Disney. Ce deuxième long-métrage d'animation des studios, sorti en 1940 aux États-Unis et en 1946 en France, est une véritable prouesse avec l'utilisation de nouvelles techniques d'animation. Malgré son côté plus dramatique que les autres classiques, Pinocchio est l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de Walt Disney.

Pinocchio version italienne (1975)

Grâce à l'énorme succès d'un feuilleton télévisuel de six épisodes diffusé en Italie en 1972, Les Aventures de Pinocchio de Luigi Comencini remontées et réduites, sont devenues un film en 1975. Le réalisateur, cinéaste de l'enfance, réussit à emmener les spectateurs dans l'univers de Pinocchio avec poésie et fantaisie. Les décors, la mise en scène et la bande originale nous plongent dans une atmosphère plus sombre que le dessin animé féérique de Disney.

Le Pinocchio de Steve Barron (1996)

L'adaptation de Steve Barron, sorti en 1996, contient de beaux effets spéciaux qui rendent le pantin très réaliste pour l'époque et très attachant. Le scénario, lui, reste proche de l'original avec les mêmes scènes clés (celle du parc d'attraction, celle de la baleine...). Un film qui nous fait, à coup sûr, retomber en enfance pendant 1h35. Et mention spéciale à Martin Landau qui joue le rôle de Geppetto.

Le dessin animé pictural (2013)

En 2013, le très doué Enzo d'Alò propose une version animée et moderne de Pinocchio. Le réalisateur italien confie les décors et les paysages au grand Lorenzo Mattotti, peintre, graphiste mais aussi bédéiste. Avec ces deux talents, on retrouve alors un Pinocchio survitaminé, drôle et raffiné dans une douceur toscane.

Le Pinocchio esthétique et fidèle (2020)

La version 2020 de Matteo Garrone, réalisateur de Gomorra, marque par ses effets spéciaux et son esthétisme détaillé, mais surtout pour sa fidélité au conte d'origine de Carlo Collodi et sa couleur "toscane". Pour le décor, les équipes du film ont mis du temps à trouver l'endroit idéal. Avec la dévastation urbaine des années 1960, retrouver des paysages intacts de l'Italie du XIXème siècle rélève du miracle mais ils ont fini par trouver : la ville de Sinalunga dans la région de Sienne, en Toscane. Prévu pour le grand écran, le long-métrage est finalement sorti sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video à cause de la crise sanitaire du Covid-19.

Le remake de Disney avec Tom Hanks (2022)

Après Le Livre de la jungle en 2016, Aladdin, Dumbo ou encore La Belle et le Clochard en 2019, les studios Disney reprennent un de leurs plus beaux classiques, Pinocchio, sorti en 1946 en France, pour offrir un remake en prises de vues réelles signé du très grand réalisateur américain Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump). En prime, un grand acteur américain jouant le rôle de Geppetto : Tom Hanks. Malgré l'ajout de nouveaux personnages et chansons, le film reste fidèle au dessin animé de notre enfance.

Le film d'animation de Guillermo del Toro (2022)

Un pari réussi pour Guillermo del Toro qui débute dans la réalisation de films d'animation. Après les nombreuses adaptations de l'histoire du pantin en bois, celle de Netflix apporte-telle du nouveau ? Le réalisateur mexicain arrive encore à nous surprendre avec de sublimes visuels, une écriture très poétique et surtout une plongée dans l'Italie fasciste des années 1930. Une liberté du réalisateur car le conte du Carlo Collodi a été publié en 1881. La technique du stop-motion (création de mouvement à partir d’objets initialement immobiles) utilisée dans ce long-métrage rend cette version unique et prenante jusqu'au bout.

