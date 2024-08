Pedro Almodóvar recevra le prix d'honneur Donostia au festival de cinéma de Saint-Sébastien, fin septembre

Le réalisateur espagnol a également remporté deux Globes d'Or, sept prix de l'Académie du cinéma européen, cinq Bafta et quatre César, en plus d'être récompensé aux festivals de Cannes, Venise, Berlin et Saint-Sébastien.

Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar recevra le prix d'honneur Donostia lors du festival du film de Saint-Sébastien, une édition qui se tiendra du 20 au 28 septembre dans cette ville du nord de l'Espagne, ont annoncé mercredi les organisateurs.

"En plus de son talent artistique et de son style visuel reconnaissable - sa personnalité transpire depuis la direction artistique jusqu'à la bande originale -, le cinéma de Pedro Almodóvar se détache par son écriture des personnages féminins, la direction des acteurs, l'audace dans l'approche des thèmes comme l'univers LGTBIQ+", affirment les organisateurs de ce festival, dont ce sera cette année la 72e édition.

Âgé de 74 ans, le réalisateur recevra son prix le 26 septembre, juste avant la projection de son dernier film, le premier tourné en anglais, The Room Next Door, interprétée par Julianne Moore et Tilda Swinton, qui lui remettra le prix.

En mai, le festival avait annoncé que l'autre prix d'honneur de cette édition reviendrait à l'actrice américano-australienne Cate Blanchett, l'autre visage de l'affiche officielle de cette édition, pour une carrière de "plus de 30 ans alliant cinéma d'auteur et films s'adressant au grand public".

Parmi les anciens récipiendaires du prix honorifique Donostia - la plus haute distinction du festival, créée en 1968 - figurent notamment Gregory Peck, Vittorio Gassman, Bette Davis, Lauren Bacall, Catherine Deneuve, Al Pacino, Meryl Streep et Robert de Niro. C'est Pedro Almodóvar qui avait d'ailleurs remis le prix Donostia à Al Pacino, Woody Allen et Antonio Banderas. Il a réalisé une trentaine de longs-métrages, de Femmes au bord de la crise de nerfs à Tout sur ma mère, Oscar du meilleur film étranger en 1999, en passant par Parle avec elle, Oscar du meilleur scénario original.

"Ça me remplit de joie et de reconnaissance. C'est vraiment un honneur. Saint-Sébastien est l'une des villes où le cinéma est célébré avec le plus d'enthousiasme", a réagi le réalisateur, cité dans le même communiqué.