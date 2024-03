Oscars 2024 : "Les Filles d'Olfa", un documentaire tunisien original et sensible sur une famille bouleversée par Daesh

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania filme les dommages engendrés par l'enrôlement de deux jeunes filles par Daesh, et la rencontre de leur mère avec des actrices pour les incarner dans une fiction. Inattendu et percutant, le film est en compétition aux Oscars dans la catégorie du meilleur film documentaire.

Dans sa première sélection, l'Académie des Oscars avait retenu le film de Kaouther Ben Hania dans les deux catégories du meilleur film international et du meilleur documentaire. C’est finalement dans la deuxième catégorie que l'œuvre de la Tunisienne a été retenue.

Avec Les Filles d'Olfa, la cinéaste aborde le sujet de l'engagement de deux jeunes femmes au sein du groupe islamiste Daesh, qui va bouleverser une famille monoparentale unie, au sein de la Tunisie post-Ben Ali.

Un dispositif hors du commun

Mère de quatre filles en Tunisie, Olfa voit ses deux aînées disparaître suite à leur ralliement au groupe islamiste Daesh en Libye. La réalisatrice Kaouther Ben Hania lui propose de faire appel à deux actrices pour évoquer leur histoire dans une reconstitution aux côtés de ses deux filles cadettes restées au foyer.

S'installe alors entre la réalisatrice, ses actrices et la famille, un dispositif hors du commun, où le manque des disparues le dispute à la rébellion et à l'espoir, tout en interrogeant une société tunisienne partagée entre islam et laïcité.

Les Filles d'Olfa s’ouvre sur la présentation des deux comédiennes à Olfa et à ses filles. Tout de suite, une reconnaissance se fait jour, tant dans le regard de cette mère bouleversée, que dans celui de ses enfants restés auprès d'elle.

D’emblée, une catharsis se met en place, et l’objectif que s’est fixé la réalisatrice Kaouther Ben Hania de faire de l’acte filmique une thérapie, voire un salut, prend corps. À son sixième long-métrage, elle démontre de plus un art du cadre et des harmonies colorées d’une élégance et d'une beauté visuelle remarquables.

Acte réactionnaire

Olfa commence son récit par celui de sa nuit de noces avec un homme machiste et violent, qu’elle va vite remettre à sa place lors d’un épisode savoureux. Femme forte et intelligente, insoumise, Olfa ne se laisse pas mener par le bout du nez, et saura s’imposer avec un bon sens et une dextérité inflexibles. Mais elle restera toujours dans le cadre des bonnes mœurs et de la morale de la société tunisienne qui lui tiennent à cœur. Elle est soutenue par ses quatre filles qui dénoncent par ailleurs les actes délictueux commis à leur égard par tous ces hommes avec lesquels Olfa a tenté de faire sa vie. Jusqu’au printemps arabe de 2011, avec son souffle démocratique, puis ses impasses.

Kaouther Ben Hania capte les motivations des deux aînées qui vont rallier Daesh, dans leur démarche réactionnaire face à l’esprit démocratique et laïque du printemps qui s'installe. C'est à leurs yeux un acte de rébellion. Il s’effectue d’abord par le port du niqab (voile intégral) comme signe d’indiscipline et fédérateur pour leur cause. Puis, c’est leur disparition à jamais de la cellule familiale, médiatisée à la télévision tunisienne, et le mariage à un imam intégriste, qui gravera dans le marbre leur ralliement à Daesh, encore douloureux aujourd'hui pour Olfa et ses cadettes. Kaouther Ben Hania réussit un film qui capte de bout en bout tant dans son fond que dans sa forme.