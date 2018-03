Oscars 2018 : "La Forme de l'eau" sacré meilleur film. Découvrez le palmarès complet de la cérémonie

Le réalisateur mexicain Guillermo del Toro a triomphé lors de la 90e cérémonie des Oscars à Hollywood.

La Forme de l'eau du Mexicain Guillermo del Toro a remporté, dimanche 4 mars, l'Oscar du meilleur film lors de la 90e cérémonie des Oscars à Hollywood (Etats-Unis). L'actrice américaine Frances McDormand a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour le film 3 Billboards, Les panneaux de la vengeance. L'acteur britannique Gary Oldman, 59 ans, a remporté l'Oscar du meilleur acteur à Los Angeles pour son incarnation de Winston Churchill dans Les Heures sombres.

Meilleur fim : "La Forme de l'eau"

La Forme de l'eau, histoire d'amour fantastique entre une femme de ménage muette et une créature amphibienne, a remporté l'Oscar du meilleur film. Son réalisateur Guillermo del Toro, 53 ans, a aussi obtenu dimanche l'Oscar du meilleur réalisateur.

L'Oscar du meilleur film à "La Forme de l'eau" de Guillermo del Toro qui avait déjà eu une statuette comme meilleur réalisateur

Meilleure actrice : Frances McDormand, dans "3 Billboards, Les panneaux de la vengeance"

L'actrice américaine Frances McDormand a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour le film 3 Billboards, Les panneaux de la vengeance.

Frances McDormand remporte le prix de la Meilleure actrice pour "3 Billboards, les panneaux de la vengeance". En bonus : un discours engagé pour célébrées toutes les femmes nommées et dans le monde du cinéma.

C'est le second Oscar pour la comédienne de 60 ans, qui l'avait déjà emporté dans la même catégorie en 1997 pour son personnage de Marge Gunderson dans Fargo des frères Coen.

Meilleur acteur : Gary Oldman, dans "Les Heures sombres"

L'acteur britannique Gary Oldman, 59 ans, a remporté l'Oscar du meilleur acteur à Los Angeles pour son incarnation de Winston Churchill dans Les Heures sombres. Il s'était fait connaître en icône punk, il triomphe sous les traits d'un homme d'Etat héroïque.

"Mets la bouilloire, je ramène l'Oscar, et on va se boire une bonne tasse de thé ensemble" Gary Oldman invite sa mère pour fêter sa victoire en tant que meilleur acteur.

Dans Les Heures sombres du réalisateur Joe Wright, il incarne, grâce à une impressionnante transformation physique, le Premier ministre britannique au début de la Seconde guerre mondiale, exhortant au courage un pays menacé par le nazisme.

Meilleur réalisateur : Guillermo del Toro, pour "La Forme de l'eau"

Le réalisateur mexicain Guillermo del Toro a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour son conte fantastique La Forme de l'eau, sur une histoire d'amour entre une femme de ménage muette et une créature amphibienne. C'est la première récompense de l'Academy Award pour Guillermo del Toro.

Guillermo Del Toro meilleur réalisateur, logique. Il dédie se victoire aux immigrés.

Meilleur film d'animation : "Coco"

Coco, qui raconte l'histoire d'un petit garçon poursuivant ses rêves, sur fond de fête des morts au Mexique, a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. C'est la sixième victoire d'affilée pour le groupe Disney, qui a racheté en 2006 Pixar, vainqueur à trois reprises sur cette série avec Coco, Vice-versa et Rebelle.

Meilleure adaptation : "Call Me by Your Name", par James Ivory

Le légendaire cinéaste James Ivory a reçu à 89 ans son premier Oscar pour le scénario de Call Me by Your Name, romance homosexuelle estivale adaptée d'un roman d'André Aciman.

James Ivory, malgré 4 nomination, reçoit son premier Oscar à 89 ans pour le scénario de Call Me By Your Name, et il devient ainsi l'homme le plus âgé à recevoir un oscar

"Ma règle numéro 1 en tant que scénariste qui adapte un roman est de remercier son auteur. Il a écrit une histoire sur le premier amour, et il est là ce soir", a déclaré le cinéaste californien.

Meilleur scénario original : "Get Out", de Jordan Peele

Le film Get Out a décroché l'Oscar du meilleur scénario original. Jordan Peele est le premier Noir américain à être oscarisé dans cette catégorie. "Je voudrais dédicacer ceci à tous ceux qui ont laissé ma voix s'exprimer", a-t-il déclaré.

"I want to dedicate this to everyone who let me raise my voice." Jordan Peele becomes the first black screenwriter to win an Oscar for best original screenplay for "Get Out."

Meilleur second rôle féminin : Allison Janney, dans "Moi, Tonya"

Allison Janney, l'une des actrices les plus respectées de sa génération, a remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation tragi-comique de la mère abusive de la patineuse Tonya Harding.

Allison Janney obtient l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son incroyable prestation dans "Moi, Tonya", où elle joue la mère abusive de la patineuse artistique Tonya Harding !

Dans Moi, Tonya, l'actrice de 58 ans campe sur le ton de l'ironie la mère alcoolique de la championne, qui la poussa sans relâche sans lui témoigner d'affection.

Meilleur second rôle masculin : Sam Rockwell, dans "3 Billboards"

Sam Rockwell a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans 3 Billboards, Les panneaux de la vengeance. C'était la première nomination aux Oscars de l'acteur californien de 49 ans, qui a déjà récolté un Golden Globe et un SAG Awards pour ce personnage de flic raciste et violent.

Sam Rockwell, meilleur second rôle masculin, la moisson de «3 Billboards» commence, et c'est mérité!

Meilleur film en langue étrangère : "Une femme fantastique"

Une femme fantastique du Chilien Sebastian Lelio a décroché l'Oscar du meilleur film étranger. Le film chilien était en lice contre The Square (Suède), Corps et Ame (Hongrie), Faute d'amour (Russie) et L'Insulte (Liban).

Meilleur court-métrage d'animation : "Dear Basketball" de Kobe Bryant

La légende du basket-ball Kobe Bryant a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Près de deux ans après sa retraite, l'ancien arrière des Lakers était nommé avec l'animateur Glen Keane pour le dessin animé Dear Basketball. Le court-métrage adapte sur grand écran une lettre d'amour dédiée à son sport, écrite par le quintuple champion NBA.

Kobe Bryant accepts Oscar for Best Animated Short: "As basketball players, we're really supposed to shut up and dribble. But I'm glad we do a little bit more than that."

Un seul Français récompensé

Le compositeur Alexandre Desplat a décroché on deuxième Oscar pour la bande-originale de La Forme de l'eau. "Merci, c'est fantastique", a-t-il réagi en français avant de faire un discours en anglais où il a notamment remercié le réalisateur Guillermo del Toro. "Guillermo, merci d'avoir laissé la musique être la voix de tes personnages pour transmettre la belle mélancolie de l'amour", a-t-il déclaré.

Le compositeur français Alexandre Desplat reçoit son 2ème Oscar pour la musique du film La Forme de L'eau



Le premier avait été en 2015 pour la musique de The Grand Budapest Hotel.

En revanche, pas de statuette pour Agnès Varda qui était nommée dans la catégorie du meilleur documentaire pour le film Visages Villages, réalisé avec le photographe JR. Mais le 11 novembre dernier, la réalisatrice de 89 ans a déjà reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. L'acteur français Timothée Chalamet, nommé pour son rôle dans Call Me by Your Name, dans la catégorie meilleur rôle masculin, est également reparti bredouille.

Pas de récompense, non plus, pour les six anciens étudiants de l'école d'animation d'Arles (Bouches-du-Rhône). Leur court-métrage d'animation Garden Party, projet de fin d'études, était nommé aux Oscars.

Meilleure photographie : "Blade Runner 2049"

Blade Runner 2049 de Roger A. Deakins a remporté l'Oscar de la meilleure photographie.

Meilleur montage son, meilleur mixage, son, meilleur montage : "Dunkerque"

Le film de Christopher Nolan, tourné en partie en France, a remporté trois statuettes, dans ces trois catégories.