Le film "Nomadland", en lice pour les Oscars, primé par l'association des producteurs d'Hollywood

L'association des producteurs d'Hollywood a élu mercredi 24 mars Nomadland meilleur film de l'année, renforçant encore un peu plus avec ce prix ses chances de l'emporter aux Oscars.

Un prix de bon augure

Alors que la pandémie a contraint les studios à repousser la sortie de grosses productions, le film intimiste de Chloé Zhao, qui suit des nomades modernes sillonnant les Etats-Unis dans leurs camping-cars (pour la plupart des acteurs amateurs), a déjà remporté la récompense suprême aux Golden Globes. Et il a une nouvelle fois damé le pion à ses principaux rivaux, Les Sept de Chicago et Mank, tous deux produits par Netflix.

"Durant une année où nous avons tous mené des vies si isolées et où les films ont paru si essentiels, nous sommes fiers d'avoir fait un film qui parle de la communauté et qui nous rassemble", a dit Peter Spears, qui a produit Nomadland.

Les prix décernés par la Producers Guild of America (PGA) sont considérés comme un baromètre relativement fiable en vue des Oscars qui seront décernés fin avril. Composée de quelque 8 000 professionnels qui font la pluie et le beau temps à Hollywood, l'association des producteurs a primé dix des treize derniers vainqueurs de l'Oscar du meilleur film.

La vidéo à la demande sur le podium

Avec la pandémie qui a provoqué la fermeture des cinémas et bouleversé le calendrier des studios, les services de vidéo à la demande avaient le vent en poupe cette année dans la course aux prix cinématographiques. Netflix et Amazon ont récolté à eux deux plus de la moitié des nominations de la catégorie cinéma aux PGA mais c'est finalement un film produit par Searchlight, filiale de Disney, qui l'a emporté grâce à Nomadland.

Disney a aussi gagné dans la catégorie des films d'animation avec Soul et dans celle du film de télévision avec la captation de la comédie musicale Hamilton. Netflix s'est consolé avec le prix du meilleur documentaire pour le drame aquatique La sagesse de la pieuvre, bien parti également pour les Oscars. Toujours chez Netflix, Le jeu de la dame a été primé côté minisérie, de même que l'éternel The Crown pour les séries dramatiques.

La dernière saison de Schitt's Creek l'a emporté sans grande surprise dans la catégorie des comédies tandis que Last Week Tonight, le talk show du Britannique John Oliver, a été primé par les PGA pour la sixième année consécutive.