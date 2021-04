Le court métrage d'animation d'un jeune réalisateur de la Creuse en route pour les Oscars

Le réalisateur Adrien Mérigeau est sur un petit nuage. Son film d'animation, Genius Loci, fait partie des cinq courts métrages nommés pour les Oscars 2021. Une belle reconnaissance pour le jeune réalisateur originaire de la Creuse qui partage cette joie avec ses parents qui ont réalisé toute la bande-son. "C'est merveilleux, je me sens comme une petite souris dans cet univers artisanal, et que cet artisanat puisse se retrouver aux Oscars, c'est juste inouï", se réjouit sa mère.

Une création artisanale en famille

Les parents d'Adrien Mérigeau, sont tous les deux musiciens professionnels. Sa mère est violoncelliste. Quant à son père, c'est aux percussions qu'il excelle. C'est tout naturellement que Martine et Ninh se sont lancés dans la création sonore pour le deuxième court métrage d'animation de leur fils. Des compositions musicales mais aussi des enregistrements de bruits du quotidien : une casserole sur le feu, un train qui passe, des boucles d'oreilles qui s'entrechoquent. L'univers sonore est une création 100% maison. "On aime cet artisanat et surtout on aime le temps passé pour le faire, ça apporte une certaine forme de poésie", raconte Lê Quan Ninh, le père d'Adrien.

Genius Loci raconte l'histoire d'une reine, une jeune personne solitaire qui voit dans le chaos urbain un mouvement vivant et brillant, une sorte de guide. Réalisé en dessin papier avec de l’encre et de l’aquarelle, ce film entremêle différentes esthétiques visuelles, passant d’un cadre dépouillé à des images juste esquissées, des tourbillons de formes et de couleurs à du noir et blanc. Produit par Kazak Productions et co-produit par les studios Folimages, le film a vu le jour après cinq ans de travail acharné.

Le court métrage a été présenté à travers l'Europe, primé à Berlin avant d'être sélectionné aux Oscars. Bien qu'il ne soit pas assuré de pouvoir se rendre à Los Angeles, c'est déjà une magnifique consécration pour le jeune réalisateur formé à Angoulême. "Partir d'une toute petite échelle, indépendante et expérimentale et arriver sur une plateforme internationale c'est assez incroyable et irréel", confie Adrien Mérigeau.

Prévue à l’origine le 28 février 2021, la 93e cérémonie des Oscars a été reportée au 25 avril 2021. Genius Loci, va concourir aux côtés de quatre autres courts métrages sélectionnés par la prestigieuse académie : Burrow, If Anything Happen I Love You, Opera et Yes-People français.