Ladj Ly aux Oscars : qui est le réalisateur des "Misérables" ?

À la gauche de Pedro Almodovar lui-même, on retrouve Ladj Ly dans ses petits souliers. C'est la photo de famille des cinq réalisateurs nommés à l'Oscar du film international. Le gamin de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) ne s'attendait certainement pas à faire partie de la prestigieuse course à la récompense. Les Misérables, son film coup de poing sur les affrontements entre jeunes et policiers en banlieue, prix du jury au festival de Cannes, a été acheté par la plateforme américaine Amazon.

Il a filmé les émeutes de 2005

Ironie du sort : au même moment, l'immeuble où Ladj Ly a grandi, dans le quartier des Bosquets à Montfermeil, est en train d'être détruit. Enfant, Ladj Ly va d'abord y assouvir une première passion pour le football. Ladj Ly a été photographié caméra au poing, immortalisé par son ami d'enfance, le photographe JR. Très vite, Ladj Ly rejoint le collectif Kourtrajmé. Mais c'est en 2005 qu'il se fait connaître en filmant les émeutes de Clichy-sous-Bois, et notamment une intervention policière violente et controversée.

