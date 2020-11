Neuf films gratuits sur la plateforme UniversCiné pour vivre les Rencontres Films Femmes Méditerranée en version numérique

Pour cette nouvelle édition, sont proposés des films réalisés par des femmes sur les rés istances passées et présentes aux systèmes inégalitaires et discriminants.

Du 20 au 26 novembre, neuf films sélectionnés pour l’édition 2020 du festival Films Femmes Méditerranée sont à découvrir gratuitement sur la plateforme de streaming UniversCiné. Ces 15e Rencontres ont choisi d’ouvrir les horizons et de faire battre le cœur de l’utopie, en cette année d’incertitudes et de replis divers, dominée par la pandémie du coronavirus.



Les résistances passées et présentes vues par des femmes

Basé à Marseille, le festival s'est replié en ligne cette année, en raison de la pandémie. "Si l’utopie n’est pas ce qui est irréalisable, mais ce qui n’est pas encore réalisé, on pourra dire que cette programmation en ligne porte en elle les germes d’élans résolument du côté de la vie", stipule le site de Films Femmes Méditerranée.

Selon le communiqué du festival, "cette nouvelle édition, propose des films réalisés par des femmes sur les résistances passées et présentes aux systèmes inégalitaires et discriminants, sur les désirs de vivre dans toute la complexité des choix, sur leur place nécessaire et vitale dans l’art et le Cinéma en particulier".

Les neuf films diffusés sur UniversCiné sont en version originale sous titrée français :



- A Fish Tale de Emmanuelle Mayer

- Daraya, la bibliothèque sous les bombes de Delphine Minoui et Bruno Joucla

- Gli appunti di Anna Azzori, uno specchio che viaggia nel tempo de Constanze Ruhm

- La rivière sans repos de Marie-Hélène Cousineau et Madeline Ivalu

- Moments Of Resistance de Jo Schmeiser

- Tanger, le rêve des brûleurs de Leïla Kilani

- Simple Women de Chiara Malta

- The Lebanese Rocket Society de Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige

- The Earth Is Blue Like An Orange, de Iryna Tsilyk

Toute la collection est à retrouver ici.