"Ne votez pas pour un tueur" : critiquant la gestion de la crise sanitaire par Trump, Sharon Stone apporte son soutien à Biden

Inquiète pour sa soeur, atteinte du coronavirus, l'actrice appelle sur Instagram ses concitoyens à s'exprimer par les urnes contre l'administration actuelle.

Dans une vidéo postée dimanche 16 août sur Instagram, Sharon Stone exprime son inquiétude pour son entourage en cette période de crise sanitaire. L'air grave et visiblement émue, l'actrice évoque le cas de sa soeur, Kelly Stone, et de son mari Bruce, tous les deux à l'hopital en train de se battre contre le coronavirus. Atteinte d'un lupus, Kelly Stone est particulièrement à risque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sharon Stone (@sharonstone) le 16 Août 2020 à 3 :18 PDT

"Ma soeur ne va pas bien", explique l'actrice sur Instagram. Elle déplore notamment que "des personnes armées manifestent pour dire qu'il en va de leur liberté de ne pas porter de masque." Dans un précédent post Instagram, la star accusait déjà une personne sans masque, d'être à l'origine de la contamination de sa soeur.

Elle déplore le manque de tests

Elle dénonce également le manque de test dans l'Etat du Montana, où sa soeur habite. "Les infirmières sont en train de risquer leur vie et ne peuvent pas être testées", avant d'ajouter : "quand ils disent qu’ils testent tout le monde, ils [le Gouvernement] mentent". Elle explique également que les services de santé sont si débordés qu'ils ne répondent plus au téléphone.

Pour changer cette situation, Sharon Stone ne voit qu'une solution : voter pour Joe Biden et Kamala Harris car "quand les femmes sont au pouvoir, elles se battent pour les familles, pour que les gens vivent et soient testés". "S’il vous plaît votez et ne votez pas pour un tueur" termine l'actrice. Même si elle ne nomme pas l'actuel président des Etats-Unis explicitement, Donald Trump est clairement dans sa ligne de mire.