Mostra de Venise : le Lion d'or décerné à Pedro Almodovar pour "La Chambre d'à côté", Vincent Lindon meilleur acteur dans "Jouer avec le feu"

Il en a profité pour prononcer un plaidoyer en faveur de ce qu'il qualifie de "droit fondamental". Le cinéaste espagnol Pedro Almodovar a reçu le Lion d'or à la Mostra de Venise, samedi 7 septembre, pour La Chambre d'à côté. Film sur le suicide assisté, il y met en scène l'actrice britannique Tilda Swinton et sa consœur américaine Julianne Moore. Il s'agit de l'un des prix les plus prestigieux de son immense carrière pour son premier long métrage américain. "L'esprit est espagnol", a toutefois assuré le réalisateur.

"Je crois que dire adieu à ce monde proprement et dignement est un droit fondamental de tout être humain", a-t-il affirmé, exhortant "les croyants de toute religion à respecter et ne pas intervenir dans les décisions individuelles à ce sujet". "Les êtres humains doivent être libres de vivre et de mourir lorsque la vie leur est insupportable", a-t-il conclu. A 74 ans, Pedro Almodovar, auteur de chefs-d'œuvre comme Tout sur ma mère et Parle avec elle, récompensés aux Oscars, n'avait jamais été honoré par le prix suprême lors d'un grand festival.

Nicole Kidman rend hommage à sa mère

De son côté, le Français Vincent Lindon a remporté, samedi, le prix d'interprétation masculine au 81e festival de Venise, pour son rôle de père confronté à la dérive de l'un de ses fils vers l'extrême droite violente, dans le long métrage Jouer avec le feu. "Je suis extrêmement ému (...) Merci à tout le jury !" a déclaré l'acteur de 65 ans, visage incontournable du 7e art français et incarnation cinématographique d'un homme en colère aux failles manifestes. "Je voudrais remercier Muriel et Delphine Coulin", les réalisatrices, a-t-il ajouté.

Vincent Lindon n'est pas le seul Français primé à la Mostra de Venise. L'acteur Paul Kircher a reçu le prix de la révélation pour son rôle dans Leurs enfants après eux, adapté du roman de Nicolas Mathieu, qui a décroché le prix Goncourt 2018. Ce film est "l'histoire d'adolescents et d'une génération qui grandissent avec un désir brûlant de participer au monde et sont mis de côté", a déclaré l'acteur de 22 ans, en recevant ce prix Marcello Mastroianni du meilleur interprète émergent. La ministre de la Culture démissionnaire, Rachida Dati, a salué cette récompense. "Cette distinction confirme une nouvelle fois Paul Kircher comme une étoile montante du cinéma français", a-t-elle félicité.

À 22 ans, Paul Kircher reçoit un Marcello Mastroianni à la Mostra de Venise ! Toutes mes félicitations pour ce prix de la révélation décerné pour son rôle dans « Nos enfants après eux », adaptation du roman de Nicolas Mathieu. Après « Le lycéen » et « Le règne animal », cette… https://t.co/hNFUdjU4N5 — Rachida Dati ن (@datirachida) September 7, 2024

Du côté des actrices, c'est la star australo-américaine Nicole Kidman qui a remporté le prix, pour son rôle dans Babygirl, un thriller érotique nouvelle génération. En son absence, un message de l'actrice de 57 ans a été lu sur scène par la réalisatrice néerlandaise du film, Halina Reijn : "J'ai appris peu après mon arrivée à Venise la mort de ma mère Janelle Kidman. Je suis sous le choc et je dois être avec ma famille. Ce prix est pour elle". "Elle m'a formée, elle m'a guidée et elle m'a faite. Je suis plus que reconnaissante d'avoir l'occasion de prononcer son nom devant vous tous à travers Halina, a-t-elle poursuivi. La collision entre la vie et l'art est bouleversante, mon cœur est brisé".