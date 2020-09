Mostra de Venise : le Lion d'or décerné à "Nomadland" de l'Américaine Chloé Zhao, avec Frances McDormand

Présidé cette année par Cate Blanchett, la Mostra de Venise a distingué ce road-trip mélancolique sur les perdants de l'Amérique, qui pourrait bien se retrouver dans la course aux Oscars.

Porté par la présence magnétique de l'actrice aux deux Oscars Frances McDormand, le film américain Nomadland de l'Américaine Chloé Zhao a remporté samedi soir le Lion d'or à la Mostra de Venise.



Ce road-trip mélancolique est une plongée dans l'univers des "van dwellers" ("habitants des caravanes"), ces Américains qui vivent dans leur véhicule aménagé, enchaînant les petits boulots. Ils se retrouvant en communauté, au hasard de leur route, ou sur les réseaux sociaux (#vanlife). Tourné durant cinq mois dans sept Etats américains, le film met en scène de nombreux acteurs non professionnels mais véritables "van dwellers".



Frances McDormand y incarne une femme brisée qui plaque tout pour vivre dans sa camionnette aménagée, son "rêve américain" à elle, aux marges de l'Amérique.





Frances McDormand à l'origine du projet

Le film est porté par de superbes images des grandes étendues américaines, et la présence magnétique de l'actrice Frances McDormand, 63 ans, qui est à l'origine de ce projet. Dans Nomadland, elle incarne Fern, une femme qui a tout perdu, après la mort de son mari et la fermeture de l'usine de sa ville.



Cette vie est dure : elle enchaîne les petits boulots, se nourrit de boîtes de conserve, défèque dans un seau, mais trouve du réconfort dans la solidarité et les échanges qui nourrissent la communauté des "van dwellers".



"La communauté, c'est très important pour eux. Chaque individu doit découvrir comment répondre lui-même à ses besoins lorsqu'il part sur la route. Mais ils se réunissent parce qu'ils ont besoin d'être ensemble", c'est "un pour tous et tous pour un", ajoute Frances McDormand.



Décrivant un univers plein de solidarité malgré la pauvreté, le film se garde de porter un "message politique", a souligné l'actrice. Même lorsque Fern va gagner quelques sous en allant travailler à la chaîne dans un entrepôt d'Amazon.

L'actrice Frances McDormand, le samedi 11 septembre à Pasadena (Californie, Etats-Unis), lors de la première en mode drive-in du film "Nomadland" de l'Américaine Chloé Zhao. (AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Un ticket pour les Oscars ?

Chloé Zhao, réalisatrice américaine d'origine chinoise âgée de 38 ans, est la première femme à recevoir ce prestigieux prix, depuis le couronnement en 2010 de Sofia Coppola pour Somewhere.



Avec ce prix, la réalisatrice qui s'est fait connaître en 2017 avec The Rider et prépare un film Marvel qui doit sortir l'an prochain, peut espérer se placer dans la course aux Oscars. Elle suivrait ainsi l'exemple de plusieurs Lion d'Or ces dernières années, dont le Joker de Todd Phillips, couronné en 2019 et oscarisé quelques mois plus tard.



En distinguant Nomadland, le jury présidé par la star australienne Cate Blanchett a choisi de récompenser l'une des rares productions américaines présentées lors de cette édition pas comme les autres de la Mostra de Venise, en pleine pandémie de coronavirus.



C'est par un message vidéo enregistré depuis Pasadena, en Californie, où avait lieu une première de son film en mode drive-in, que la réalisatrice a réagi à la remise du prix. "Merci beaucoup !", a simplement déclaré la cinéaste. "Merci beaucoup pour ce Lion d'or", a enchaîné Frances Mc Dormand, assise à ses côtés. Merci "de nous avoir accueillis dans votre festival, dans ce monde très très étrange. Nous nous recroiserons sur la route !" a lancé dans un grand sourire l'actrice, qui est à l'origine de ce projet.