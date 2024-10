Mort de Michel Blanc : un acteur surprenant aux multiples facettes

Michel Blanc était un comédien aux multiples facettes, capable de tout faire. Particulièrement perfectionniste selon ses proches, il aura su jouer dans des films aux registres très différents.

Bien loin des Bronzés et des éclats de rire, Michel Blanc savait aussi se montrer sombre et glacial dans son jeu d'acteur. Son personnage de Monsieur Hire, dans le film éponyme de 1989 était l'exact opposé de Jean-Claude Dusse, inquiétant et émouvant. Tout au long de sa carrière, Michel Blanc n'a laissé personne indifférent : "[Il a] su changer et réorienter sa carrière, ce qui fait qu'il est certainement devenu un grand acteur", explique un admirateur.

50 nuances de Michel Blanc

Capable de passer d'un registre à un autre, l'acteur aura su conquérir le monde du cinéma français. Il opère un virage au milieu des années 80 pour passer d'un registre comique à des rôles plus dramatiques, notamment avec le film Tenue de soirée de Bertrand Blier. "Si continuer à jouer la comédie ça veut dire toujours jouer la même chose (...) cela ne m'amuse pas, je n'ai pas fait ce métier pour ça", avait déclaré l'acteur en 1985. Comédies populaires ou films d'auteur, Michel Blanc aimait tout interpréter.

