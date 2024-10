Mort de Michel Blanc : Jean-Claude Dusse, le rôle marquant de l'acteur à jamais dans l'histoire du cinéma français

Le regretté Michel Blanc s'est illustré dans de nombreux rôles. Le plus iconique, peut-être, est celui de Jean-Claude Dusse avec ses répliques cultes dans "Les Bronzés" à partir de 1978. Retour sur un personnage légendaire.

Sa combinaison jaune, sa petite moustache et son nom provoquent depuis quarante ans l'hilarité des Français. Jean-Claude Dusse était un splendide parmi les Bronzés. Intrépide pour draguer et pour donner quelques conseils en la matière : "Si je peux me permettre de te donner un conseil : oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce ! On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher", recommande Jean-Claude Dusse au personnage de Bernard Morin, joué par Gérard Jugnot. Charmeur maladroit, physique frêle, gringalet... Voilà qui ne correspond pas exactement aux critères classiques de beauté : "Il était très timide, il attendait toujours de conclure et il ne concluait jamais", raconte une admiratrice.

Des répliques cultes

Sur la plage ou à la montagne, ses aventures de solitaire malgré lui deviendront des scènes cultes. Ses répliques, entrées dans le langage populaire, sont même devenues des références dans les stades de football. Son personnage de gaffeur attachant, à qui rien ne réussit, lui a longtemps collé à la peau.

