Mort de Matthew Perry : qui est Jasveen Sangha, "la reine de la kétamine" au cœur de l'enquête ?

Les enquêteurs ont retrouvé 80 flacons de kétamine, de la cocaïne, des flacons de Xanax et d'autres médicaments obtenus de manière illégale, lors d'une perquisition à son domicile.

À Hollywood, elle était surnommée la "reine de la kétamine", selon l'accusation. Mais lorsque Jasveen Sangha comparaît devant la justice pour avoir vendu le flacon de psychotrope ayant causé la mort de l'acteur de "Friends" Matthew Perry, elle n'a rien de majestueux.

L'Américano-britannique de 41 ans arbore un pull usé à l'effigie du groupe Nirvana, un jogging ample et des cheveux teints en violet, jeudi 15 août devant le tribunal de Los Angeles. Le parquet la dépeint comme une jet-setteuse, régulièrement en vadrouille pour assouvir ses envies de fêtarde. Si les procureurs parviennent à prouver qu'elle a approvisionné la star de Friends, elle pourrait passer le reste de sa vie en prison.

80 flacons de kétamine retrouvés

Retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, Matthew Perry est mort d'une surdose de kétamine. Un anesthésiant qui peut aider contre la dépression, mais qui peut aussi être détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes.

Outre Jasveen Sangha, quatre personnes sont poursuivies : l'assistant personnel de Matthew Perry, un intermédiaire et deux médecins accusés d'avoir consciemment exploité son addiction en le qualifiant de "crétin", selon des échanges de SMS. Mais parmi les accusés, c'est le profil de cette dealeuse présumée qui révèle la face sombre du glamour hollywoodien.

Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs retrouvent 80 flacons de kétamine, de la méthamphétamine, de la cocaïne, des flacons de Xanax et d'autres médicaments obtenus de manière illégale.

"Ne gère que le haut de gamme et les célébrités"

En matière de kétamine, elle se vante de pouvoir "honorer n'importe quelle commande", selon l'enquête, grâce à ses relations avec un "chef cuisinier" et un "scientifique". "Elle ne gère que le haut de gamme et les célébrités", écrit l'intermédiaire poursuivi à l'assistant personnel de Matthew Perry. "Si ce n'était pas de la bonne came, elle perdrait sa clientèle."

Sur son site internet, elle s'affiche en soirée avec l'acteur Charlie Sheen (Wall Street, Platoon), une célébrité dont les problèmes d'addiction sont largement documentés. La dealeuse tenait également un site dédié à l'histoire de la mafia, où elle professe sa passion pour des films comme Le Parrain et Scarface.

Son compte Instagram montre ses voyages clinquants, parfois en jet privé. Elle s'y pavane avec des bijoux Van Cleef & Arpels, des talons Louis Vuitton et des vêtements Chanel, picorant à l'occasion une assiette de caviar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PAUL (@paulsinghlondon)

Ce mode de vie bling-bling était apparemment financé par un commerce de la misère, fondé sur la dépendance de toxicomanes au portefeuille bien garni, comme Matthew Perry. Selon l'enquête, elle a vendu des dizaines de doses de kétamine à la star, dans des flacons non marqués. Elle lui a aussi offert un échantillon pour qu'il puisse tester la marchandise avant achat. Et le dernier lot qu'elle lui a fourni était accompagné d'un petit cadeau: des sucettes à la kétamine.

Prévenir tout risque de fuite

Selon le parquet, la dealeuse a immédiatement tenté de se couvrir après la mort de la star de Friends. "Efface tous nos messages", ordonne-t-elle à son intermédiaire. Deux semaines plus tard, elle est à Tokyo, publiant des photos d'elle souriante en kimono sur les réseaux sociaux.

Jasveen Sangha a effectué une douzaine d'escapades à l'étranger depuis le décès de l'acteur, notamment au Mexique et dans les Caraïbes, selon les procureurs.

Cela a poussé le juge qui l'a entendu plaider non coupable jeudi à maintenir cette binationale en détention jusqu'à son procès, pour prévenir tout risque de fuite.

Jasveen Sangha dans une story publiée sur son compte Instagram, lors d'un voyage au Mexique en février 2024. (INSTAGRAM / JASVEEN SANGHA)

Elle doit être jugée en octobre, tout comme l'autre accusé majeur du dossier, Salvador Plasencia. Un médecin soupçonné d'avoir injecté et vendu de la kétamine à Matthew Perry. Il plaide lui aussi non coupable. Les trois autres accusés ont accepté de plaider coupable et risquent des peines allant jusqu'à 10 ou 25 ans de prison.