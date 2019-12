Mort de l'acteur américain Danny Aiello, second rôle prolifique à Hollywood

L'acteur italo-américain Danny Aiello, décédé jeudi à l'âge de 86 ans, a eu une carrière prolifique à Hollywood.

L'acteur américain Danny Aiello est décédé jeudi à l'âge de 86 ans dans un établissement médical du New Jersey, a confié la famille au site américain TMZ. Il serait décédé peu de temps après leur la visite de la famille jeudi dans la soirée.

Danny Aiello, originaire du Bronx, à New York, a commencé sa carrière d'acteur au début des années 70, en décrochant un petit rôle dans Bang the Drum Slowly (Le dernier match"), avec Robert de Niro, avant de faire une apparition dans dans Le Parrain II, qui lui a donné sa plus célèbre réplique : "Tu as le bonjour de T'as le bonjour de Michael Corleone".

Une carrière prolifique

En 1984, il se fait remarquer dans le rôle d'un policier véreux dans Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone.

Spike Lee lui offre avec un rôle de pizzaiolo dans Do the Right Thing une nomination pour l'Oscar du meilleur second rôle en 1989. Il réalise ensuite ensuite une carrière prolifique à Hollywood en interprétant pas moins de 26 rôles entre 1989 et 1996. Il a également fait une apparition en 1996 dans "Léon", de Luc Besson.

Il a également fait carrière sur les planches à Broadway. En 1976, il remporte un Theatre World Awarddans avec son rôle dans Lampost Reunion.

Il joue également pour de nombreux téléfilms dont A family of strangers (1980) et fait une apparition dans le clip de Madonna Papa Don't Preach, où il joue le rôle du père de la chanteuse.

"Je suis très attristé d'apprendre le décès de Danny. Je le connais depuis près de 50 ans. Je suis triste. A bientôt au paradis, Danny." a réagi Robert De Niro.