"The Flash" d'Andy Muschietti, qui sort dans les salles françaises demain, marque le retour dans le costume du justicier aux ailes de chauve-souris du comédien Michael Keaton, qu'il avait incarné pour Tim Burton dans les adaptations de 1989 et 1992. Depuis, une demi-douzaine d'acteurs lui ont succédé dans le rôle, avec plus ou moins de réussite.

Ce grand retour de Michael Keaton en Batman avait été annoncé dès l'automne 2022, quand les premières informations sur The Flash ont commencé à fuiter, pour le plus grand plaisir des fans, ce qui a permis à Warner et DC Comics, derrière toutes ces adaptations, d'entretenir un "buzz" promotionnel idéal pour pré-vendre le film à un public potentiel.

Et il s'agissait à la fois d'une surprise et d'une évidence, tant la mode à Hollywood - depuis une quinzaine d'années maintenant - est à la nostalgie, et au "remixage" des héros et succès d'antan, ce que beaucoup considèrent comme un manque d'inspiration, en parallèle de la réactualisation des grandes franchises et sagas, celles concernant les super-héros pour les plus lucratives.

Un meilleur Batman "générationnel" ?

Il est d'ailleurs assez ironique de constater comment ce retour du comédien de 71 ans dans le costume du justicier chauve-souris a électrisé les amateurs et cinéphiles, quand on sait à quel point le réalisateur Tim Burton avait dû batailler à l'époque (le premier Batman moderne date de 1989) pour imposer un acteur considéré alors comme trop petit, pas assez connu ni charismatique. Sa prestation et le formidable succès du film dans le monde (411 millions de dollars de recettes) avaient fini par convaincre même les plus réticents.

Pour le journaliste Nico Prat, spécialiste en pop culture et rédacteur en chef de la plate-forme Filmo TV, si certains considèrent Michael Keaton comme le "meilleur Batman", c'est surtout parce qu'ils ont grandi avec lui dans le rôle.

Les gens qui pensent aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de meilleur Batman que Michael Keaton sont finalement les gens qui ont grandi avec lui Nico Prat, rédacteur en chef de Filmo TV à franceinfo

"Demandez à des gens plus jeunes, de 25 ou 30 ans, ils vous diront que pour eux, c'est Christian Bale. Et certainement que si vous posez la même question dans quinze ans, on vous répondra Ben Affleck. Il ne faut pas oublier que Batman, c'est un "doudou", c'était pareil dans les comics ou dans les adaptations télévisées avec Adam West dans les années 60, on préfère ce à quoi on s'est le plus attaché. Donc, clairement, pour moi, Michael Keaton est bien le meilleur Batman, mais parce que c'était mon premier, il faut être honnête et oser le dire."

Bale et Pattinson en pôle, Clooney à la traîne

Pas forcément les mêmes références et préférences pour Vesper, vidéaste pop culture, qui précise d'emblée qu'en bonne fan d'animation, elle est surtout cliente de l'excellente série diffusée dans les années 90. Mais concernant les adaptations "live" elle nous donne ses appréciations, en commençant par le pire :

"Le moins bon, ce sera le plus facile pour tout le monde, c'est George Clooney, mais bon en le disant, on ne fait de mal à personne, d'autant que lui-même a reconnu qu'il avait presque à lui seul coulé le personnage pour Hollywood. Et il suffit d'avoir des yeux et d'avoir donc vu le film pour être du même avis pour la pire prestation. J'aime beaucoup la prestation de Ben Affleck, mais je déteste les films (de Zack Snyder, ndlr) donc chaque fois, ce sont à moitié des choix de cœur et moitié par défaut. J'ai adoré Robert Pattinson dans The Batman. Et comme beaucoup, je trouve que Christian Bale est très bien, mais c'est un peu le choix de Normand, tu ne choisis pas vraiment, et si on te dit "mon préféré, c'est Christian Bale ou Michael Keaton" personne ne va s'en offusquer, finalement."

Bref, vous l'aurez compris, il y a presque autant de "meilleur Batman" que de spectateurs, tout est affaire de périodes, générations, et des prestations elles-mêmes. Même si Michael Keaton semble faire l'unanimité. Et vu le carton, à la fois critique et public, du dernier épisode en date (The Batman de Matt Reeves en mars 2022, 770 millions de dollars récoltés dans le monde, ndlr) il n'est pas du tout à exclure que d'autres comédiens renfilent le fameux costume dans de nouvelles adaptations à l'avenir.