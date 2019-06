Michael B.Jordan pressenti pour jouer Neo dans un prochain Matrix

Selon certains médias américains, un nouveau Matrix serait actuellement en développement. Dans ce projet, l'acteur Michael B.Jordan vu notamment dans "Black Panther", pourrait remplacer Keanu Reeves dans le rôle de Neo.

Un quatrième long-métrage Matrix serait sur le rails. Il ne s'agit plus tout à fait d'une rumeur, mais rien n'est vraiment confirmé pour autant. Selon une information exclusive dévoilée par le site Discussing Film, la franchise Matrix serait bel et bien réactivée au cinéma. S'agira-t-il d'un reboot, d'un spin off, d'une suite ou d'un préquel ? Personne ne s'avance clairement sur ce point.



Qui réalisera ce Matrix 4 ? Les soeurs Wachowski, ou en tout cas Lana Wachowski, selon le site Geeks Worldwide. Le tournage pourrait débuter en 2020 à Chicago, sous le nom de code très estival Project Ice Cream.



Le scénario, lui, devrait être écrit par Zak Penn, le scénariste de L'incroyable Hulk mais aussi de Ready Player One, le film de SF de Steven Spielberg sorti l'an dernier. En mars 2018, Zak Penn avait confié à Screenrant qu'il travaillait sur Matrix et qu'il "harcelait" littéralement Warner "depuis des années" pour que la franchise revienne au cinéma. Son opiniâtreté a sans doute fini par payer.



Au casting, une seule chose est sûre : Keanu Reeves, qui faisait encore partie en 2003 du dernier volet, le décevant Matrix Revolutions, n'a pas prévu de rempiler une nouvelle fois dans le rôle de Neo. Pour le remplacer, Michael B.Jordan serait pressenti pour reprendre le rôle dans ce quatrième Matrix, selon Discussing Film. Le héros de Creed et de Black Panther participerait également à la production du film.