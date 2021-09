"Matrix Resurrections" : une bande-annonce grisante pour le retour de la saga prodigieuse

Matrix Resurrections, annoncé sur les écrans pour le 15 décembre 2021, a été réalisé par Lana Wachowski, déjà à la coréalisation (avant sa transition de genre) de la fameuse trilogie Matrix. Sa sœur Lily, l'autre coréalisatrice de la trilogie (avant d'avoir également changé de genre), n'a pas rempilé pour de nouvelles aventures autour de la fameuse Matrice, ce mystérieux univers façonné par des intelligences artificielles.



Dans ce nouveau volet, on retrouve les acteurs Keanu Reeves (alias Néo) et Carrie-Anne Moss (Trinity, que l'on a vu disparaître à la fin de la trilogie), figures phares des trois films sortis en 1999 et 2003. En revanche, Laurence Fishburne n'incarne plus le persponnage de Morpheus, remplacé par Yahya Abdul-Mateen II.







Dans la bande-annonce dévoilée jeudi 9 septembre par Warner Bros., Néo semble avoir en partie perdu la mémoire et confie ses rêves à un psy... Il rencontre Trinity mais les anciens amoureux ne se reconnaissent pas. S'ensuit une cascade d'effets spéciaux... Rendez-vous en décembre pour les fans de Néo.