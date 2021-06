Lisa Banes, actrice remarquée pour son rôle dans Gone Girl, est morte renversée par un deux-roues

L'actrice américaine Lisa Banes, connue notamment pour son rôle dans le film Gone Girl, est morte, 10 jours après avoir été renversée par un deux-roues à Manhattan, a indiqué mardi un porte-parole de la police new-yorkaise.

Lisa Banes, 65 ans, a été prononcée morte à l'hôpital lundi 14 juin, des suites de l'accident survenu le 4 juin, à proximité du centre culturel Lincoln Center, a précisé à l'AFP ce porte-parole.

Un conducteur en fuite

Elle a souffert d'un traumatisme crânien après qu'un deux-roues a brûlé un feu rouge alors qu'elle s'était engagée pour traverser la rue. La police de New York n'était pas en mesure de préciser quel type de deux-roues était en cause. Une enquête est en cours, mais aucune arrestation n'a encore été effectuée, a précisé le porte-parole.

"Nous avons le coeur brisé par la mort tragique et insensée de Lisa. C'était une femme pleine d'esprit, de gentillesse et de générosité et dévouée à son travail, que ce soit sur scène, devant les caméras, et plus encore avec sa femme, sa famille et ses amis", a déclaré son agent, David Williams, cité par la chaîne NBC.

La femme de Lisa Banes, Kathryn Kranhold, a tweeté mardi 15 juin une série de photos en honneur de son épouse. Alors que Banes luttait pour sa survie à l'hôpital, Kathryn Kranhold avait lancé un appel à témoins dans le journal The Daily News, pour retrouver le conducteur du scooter.

Lisa Banes avait joué dans de nombreux films, au cinéma et au théâtre, dans des "sitcoms" dont Roseanne, et au théâtre, à Broadway. Au cinéma, ses rôles les plus remarqués étaient dans Gone Girl (2014), et dans la comédie romantique, Cocktail (1988), aux côtés de Tom Cruise.