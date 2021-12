Lina Wertmüller, reine de la comédie italienne et première réalisatrice nommée aux Oscars est morte à 93 ans

La célèbre cinéaste est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi. Le ministre italien de la Culture a évoqué dans un tweet la "marque pérenne" qu'elle laissera "dans la cinématographie italienne et au niveau mondial".

La cinéaste Lina Wertmüller, reine de la comédie italienne et "première réalisatrice nommée aux Oscars", comme l'a rappelé le ministre italien de la Culture Dario Franceschini, est décédée à 93 ans dans la nuit du 8 au 9 décembre 2021. "L'Italie pleure la disparition de Lina Wertmüller, une réalisatrice qui avec sa classe et son style inimitable a laissé une marque pérenne dans notre cinématographie et au niveau mondial", a salué le ministre dans un tweet.

Cinema, il ministro @dariofrance: «L’Italia piange la scomparsa di Lina Wertmüller, regista che con classe e stile inconfondibile ha lasciato un segno perenne nella nostra cinematografia e in quella mondiale». https://t.co/ZZMiZYUq4z #LinaWertmuller #Wertmuller #MiC pic.twitter.com/vmK4c49CZU — Ministero della Cultura (@MiC_Italia) December 9, 2021

Une légende du cinéma italien

Cette femme au caractère bien trempé et à l'humour ravageur, qui débuta comme assistante de Fellini pour son film 8 1/2 demeure, avec Liliana Cavani, l'une des rares femmes à s'être imposée dans le cinéma italien des années 1960-70. C'est le film Mimi métallo blessé dans son honneur (1972), une satire ciblant la mafia et les moeurs siciliennes, qui la fait connaître au public international.

Elle poursuit dans la même veine avec Un Film d'amour et d'anarchie, une fable politique se déroulant en Italie durant la montée du fascisme. Le film a valu à Giancarlo Giannini le prix d'interprétation masculine au festival de Cannes en 1973.

Des films remplis d'ironie et d'intelligence

En 1974, toujours avec Giancarlo Giannini, elle sort l'un de ses films les plus célèbres, Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été, une comédie satirique où se côtoient guerre des sexes et lutte des classes. Ce film fera d'ailleurs l'objet d'un remake en 2002 : A la dérive de Guy Ritchie avec Madonna en protagoniste au côté d'Adriano Giannini, le propre fils de Giancarlo.

Suivra Pasqualino, qui aborde le thème de la survie dans les camps de concentration. En 1977, ce film est nommé aux Oscars dans quatre catégories et permet à Wertmüller de devenir la première femme nommée pour l'Oscar de la meilleure mise en scène, qui sera finalement décerné à John G. Avildsen pour Rocky. En 2019, elle reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Née à Rome le 14 août 1928, Lina Wertmüller, dont le nom complet était Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, avait réalisé en 1963 son premier film, I basilischi, une oeuvre d'inspiration néo-réaliste primée au festival de Locarno.

Le maire de Rome Roberto Gualtieri a salué sur son compte Twitter "une légende du cinéma italien, une grande cinéaste qui a réalisé des films remplis d'ironie et d'intelligence".