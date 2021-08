Les films de la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes projetés au Forum des Images à Paris à partir du 26 août

Comme chaque année, la Quinzaine des Réalisateurs s'installe au Forum des Images dans les Halles à Paris, du 26 août au 5 septembre. 23 longs métrages et 9 courts-métrages ont été sélectionnés par le délégué général Paolo Moretti et son équipe artistique pour cette 53e édition. "Cette sélection accueille les voix singulières du cinéma contemporain qui questionnent les codes de narration et de représentation établis en contribuant ainsi à leur évolution", explique le Forum des images dans son communiqué.

1395 longs-métrages au total ont été soumis au comité de sélection ainsi que 1917 courts-métrages. Lors de sa cérémonie d'ouverture à Cannes le 7 juillet dernier, la Quinzaine des Réalisateurs avait également rendu hommage à l'œuvre hétéroclite du grand documentariste américain Frederick Wiseman, Carrosse d'or 2021.

Emmanuel Carrère, Rachel Lang ou encore Joanna Hogg

Pendant deux semaines, tous les films de la sélection parallèle du Festival de Cannes seront diffusés. Parmi eux, Ouistreham d'Emmanuel Carrère, le 2 septembre à 20h. Adaptation du livre Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas, ce film suit le personnage fictif de Marianne Winckler, une écrivaine connue qui veut écrire son nouveau livre sur la précarité de l'emploi. Pour trouver l'inspiration, elle décide de vivre concrètement cette réalité en devenant femme de ménage. Juliette Binoche tient le premier rôle du troisième film d'Emmanuel Carrère.

Le nouveau film de la cinéaste Rachel Lang, Mon Légionnaire, fait l'ouverture de la Quinzaine le 26 août à 20h. Le long métrage raconte l'histoire d'hommes et de femmes appartenant à la Légion Étrangère, qui se battent avec courage et amour pour leur pays, la France, et pour leur famille. Rachel Lang signe son deuxième film, cinq ans après Baden Baden et met en lumière Louis Garrel et Camille Cottin.

Autre film attendu à découvrir au Fourum des Images, The Souvenir et The Souvenir- Part II de Joanna Hogg, le 29 août à 14h30 et 17h30. Avec ce long métrage, la réalisatrice britannique a fait son baptême du feu cannois. Son dyptique fait le récit d'une jeune étudiante en cinéma, dans les années 80, éprise d'un homme charismatique mais instable.Tilda Swinton joue la mère du personnage principal, incarné par sa fille Honor Swinton-Byrne.

En plus de ces films, trois autres longs métrages seront projetés au Forum des Images en présence des cinéastes ou de l’équipe du film : Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona (le 28 août à 20h30), Retour à Reims (Fragments) de Jean-Gabriel Périot (le 1er septembre à 20h), Entre les vagues d'Anaïs Volpé (le 3 septembre à 20h30).

LISTE DE TOUS LES FILMS PROJETES :

Longs métrages

• A Chiara de Jonas Carpignano

• Ali & Ava de Clio Barnard

• Clara Sola de Nathalie Alvarez Mesen

• De bas étage de Yassine Qnia

• Journal de Tûoa de Miguel Gomes & Maureen Fazendeiro

• Le Patron et l'employé de Manuel Nieto Zas

• Entre les vagues d'Anaïs Volpé

• Europa d'Haider Rashid

• Futura de Pietro Marcello, Alice Rohrwacher & Francesco Munzi

• Hit the Road de Panah Panahi

• Întregalde de Radu Muntean

• La Colline où rugissent les lionnes de Luana Bajrami

• Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona

• Medusa d'Anita Rocha da Silveira Murina d'Antoneta Alamat Kusijanović

• Neptune Frost de Saul Williams & Anisia Uzeyman

• A Night of Knowing Nothing de Payal Kapadia

• La Légende du Roi Crabe d'Alessio Rigo de Righi & Matteo Zoppis

• Retour à Reims (Fragments) de Jean-Gabriel Périot

• Ripples of Life de Shujun Wei

• Face à la mer d'Ely Dagher

Courts métrages

• Anxious Body de Yoriko Mizushiri

• The Sidereal Space de Sebastián Schjaer

• La Chambre des parents de Diego Marcon

• Simone est partie de Mathilde Chavanne

• Sycorax de Lois Patiño & Matías Piñeiro

• Train Again de Peter Tscherkassky

• The Vandal de Eddie Alcazar

• Quand la nuit rencontre l'aube d'Andreea Cristina Borțun

• The Windshield Wiper d'Alberto Mielgo

"La Quinzaine des Réalisateurs", du 26 août au 5 septembre 2021, au Forum des Images.