Leonardo DiCaprio étrille la politique environnementale de Bolsonaro, Brasilia riposte

Ricardo Salles, ministre brésilien de l'Environnement, a invité le 10 septembre l'acteur américain Leonardo DiCaprio, qui vilipende la politique du président Jair Bolsonaro en matière d'environement, à "joindre le geste à la parole" et à investir pour la préservation de l'Amazonie.



"Cher @LeoDiCaprio, le Brésil a lancé le projet de préservation Adoptez un parc, qui permet à tout individu ou entreprise de choisir un des 132 parcs naturels d'Amazonie et le parrainer pour 10 euros l'hectare par an", a tweeté en anglais le ministre Ricardo Salles, un message partagé ensuite par le président Jair Bolsonaro lui-même.

Dear @LeoDiCaprio Brazil is launching “Adopt1Park” preservation project which allows you or any other company or individual to pick one of the 132 Parks in the Amazon and directly sponsor it at 10 Euros per hectare per year. Are you going to put your money where your mouth is? https://t.co/VMG817oUX8