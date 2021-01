Le studio Apple va produire un film de Ridley Scott sur Napoléon avec Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix, Oscar du meilleur acteur en 2020 pour Joker, interprétera le rôle principal. Produit par Apple, le film sera centré sur les débuts de l'aventure de Napoléon Bonaparte et son ascension vers les sommets du pouvoir, à travers le prisme de sa relation avec Joséphine, devenue son épouse en 1796, a indiqué Apple à l'AFP. On ignore encore sa date de sortie.



C'est le scénariste David Scarpa, déjà à l'œuvre sur le film Tout l'argent du monde (2017), qui a écrit le script de Kitbag (sac de voyage en toile). Ce nouveau projet sera l'occasion pour Ridley Scott de renouer avec la période abordée dans son tout premier long-métrage, Les Duellistes (1977), qui lui avait valu, à Cannes, le prix de la première œuvre. Le film se déroulait sous l'Empire et avait pour héros un hussard napoléonien joué par Harvey Keitel.



Cette fois, c'est le comédien Joaquin Phoenix, 46 ans, qui sera en haut de l'affiche dans le rôle du célébrissime Corse, sous la direction de Ridley Scott. Apple avait déjà un partenariat avec le metteur en scène britannique de 83 ans et sa société de production Scott Free Productions portant sur des projets télévisés pour sa plateforme vidéo Apple TV+.

Apple devrait produire aussi le prochain Scorsese

Après avoir lancé Apple TV+ en novembre 2019 avec une programmation surtout constituée de séries, le groupe de Cupertino, en Californie, a depuis massivement investi dans le cinéma. Il a notamment produit Cherry, premier film d'Anthony et Joe Russo depuis Avengers : Endgame, et dont la sortie est prévue le 12 mars.



La plateforme s'est aussi engagée à produire le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, dont le budget tournerait autour de 200 millions de dollars, selon plusieurs médias américains.