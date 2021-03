Le réalisateur Bertrand Tavernier est mort à l'âge de 79 ans

Le réalisateur Bertrand Tavernier est mort jeudi 25 mars à l'âge de 79 ans dans sa villa de Sainte-Maxime, dans le Var, annonce son entourage à franceinfo.

Connu pour ses films Capitaine Conan, Un dimanche à la campagne ou encore Le juge et l'assassin, il a reçu cinq César au cours de sa carrière dont deux en 1976 pour Que la fête commence avec Philippe Noiret, Jean Rochefort et Jean-Pierre-Marielle.

L’Institut Lumière, cinémathèque nationale de Lyon dont Bertrand Tavernier était président, a fait part jeudi sur Twitter de sa "tristesse" et de sa "douleur", après la mort du cinéaste. "Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier", écrit l’institut sur Twitter.