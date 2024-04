Le rappeur Kendrick Lamar va réaliser une comédie avec les créateurs de "South Park" en 2025

Le rappeur américain – et Dave Free, son associé dans son entreprise pgLang – vont s'unir à Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de la série d'animation culte américaine South Park, pour réaliser une comédie dont la sortie est prévue pour juillet 2025.

Une nouvelle annoncée par le PDG de Paramount Pictures, Brian Robbins lors du CinemaCon de Las Vegas. Ce projet évoque l'histoire "d'un jeune homme noir qui fait un stage en tant que 'reconstitueur' d'esclaves dans un musée d'histoire 'vivant' et qui découvre que les ancêtres de sa petite amie blanche possédaient les siens". Le scénario du projet, écrit par Vernon Chatman – dont le travail a été récompensé par quatre Emmy Awards – est selon Brian Robbins "l'un des plus drôles et des plus originaux jamais lus", a-t-il déclaré.