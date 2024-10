Le premier film de Céline Sallette "Niki" est illuminé par Charlotte Le Bon dans le rôle de Niki de Saint Phalle

C'est la mode des biopics qui décrivent le destin des artistes. En 2023, Martin Provost proposait son biopic sur Pierre Bonnard et Wim Wenders dévoilait un documentaire dédié au plasticien Anselm Kiefer.

Aujourd'hui, c'est la réalisatrice Céline Sallette qui présente Niki, son premier film. Porté par Charlotte Le Bon, Damien Bonnard, John Robinson et Judith Chemla, il avait conquis la critique au Festival de Cannes. En salle, le 9 octobre 2024.

Niki en trois chapitres

C'est sur une période bien précise de la vie de son héroïne que Céline Sallette a choisi de pointer le projecteur. L'histoire débute des années 1950, Niki (Charlotte Le Bon) a fui les États-Unis. Mariée à l'écrivain américain Harry Mathews, la jeune femme enchaîne les petits rôles au cinéma et des contrats de mannequin. Ils s'aiment librement, mais les démons de Niki ressurgissent régulièrement dans ses nuits. Au point qu'elle conserve sous son lit des couteaux et des armes par dizaines.

Son mari s'inquiète et décide de l'emmener voir un psychiatre. Elle restera internée à l'hôpital de Nice plusieurs semaines. À l'époque, on soigne les troubles psychiatriques à coups d'électrochocs, mais la parole reste empêchée. Pourtant, Niki garde en elle un profond traumatisme. Dans son enfance, la petite fille a été violée par son père.

"J'ai eu la chance de rencontrer l'art parce que j'avais, sur le plan psychique, tout ce qu'il faut pour devenir terroriste. Au lieu de cela, j'ai utilisé le fusil pour la bonne cause, celle de l'art." Niki de Saint Phalle artiste

De l'incompréhension à la prise de conscience jusqu'au combat, Céline Sallette décrit en trois chapitres la façon dont Niki de Saint Phalle prend vie. "Pendant des mois, j'ai lu, écouté, étudié des témoignages d'inceste et ça m'a bouleversé. Camille Kouchner, Charlotte Pudlowski, Christine Angot, Neige Sinno et tant d'autres… Depuis cet enfer, Niki survit avant de renaître. Elle est un exemple", explique la réalisatrice.

La comédienne canadienne Charlotte Le Bon enfile avec grâce les beaux costumes et les tourments de l'artiste. Si Niki sombre souvent dans la dépression, elle met sa rage au service de son art et de ses combats.

L'art comme thérapie

La mise en scène de Céline Sallette suit avec délicatesse l'éclosion progressive de ce papillon. Tel un kaléidoscope dans lequel plusieurs reflets se superposent, la véritable Niki se dévoile pleinement grâce aux artistes du mouvement du Nouveau réalisme qu'elle côtoie dans l'impasse Ronsin, à Paris.

Dans cet atelier, Brancusi, Yves Klein, Max Ernst, Arman et plus d'une cinquantaine d'artistes viennent créer dans un esprit de contemplation, de dialogue et de fête. C' est surtout la rencontre avec Jean Tinguely (Damien Bonnard) et sa femme Eva (Judith Chemla) qui va être déterminante. Avec Tinguely, elle évoque sa passion pour les sculptures colorées de Gaudí, avec Eva, elle s'autorise à laisser couler les larmes de son chagrin. Le couple lui apporte la douceur et la conviction qu'elle est une artiste à part entière. Grâce à eux, elle s'affranchit du regard des galeristes conventionnels et invente une nouvelle façon de créer.

Affiche du film "Niki" de Céline Sallette. (WILD BUNCH)

La fiche

Genre : Biopic

Réalisateur : Céline Sallette

Scénario : Céline Sallette et Samuel Doux

Avec : Charlotte Le Bon, Damien Bonnard, John Robinson, Judith Chemla

Pays : France

Durée : 1h38

Sortie : Prochainement

Synopsis : Paris, 1952, Niki s'est installée en France avec son mari et sa fille, loin d'une Amérique et d'une famille étouffantes. Mais malgré la distance, Niki se voit régulièrement ébranlée par des réminiscences de son enfance qui envahissent ses pensées. Depuis l'enfer qu'elle va découvrir, Niki trouvera dans l'art une arme pour se libérer.