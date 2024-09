Le jeu vidéo "Les Sims" va être décliné en film, produit par la société de l'actrice Margot Robbie, à l'origine du carton de "Barbie"

Un film basé sur le jeu vidéo culte Les Sims est actuellement en développement, a confirmé mardi 17 septembre Electronic Arts, qui espère reproduire l'engouement suscité par les récentes adaptations des univers de Mario et Sonic au cinéma. L'entreprise a rendu ce projet public lors d'une conférence à destination des investisseurs, après plusieurs mois de rumeurs. Elle va travailler avec Amazon MGM Studios pour emmener Les Sims vers le grand écran.

Les détails sur le film sont rares et aucune date de sortie n'a été fixée. Mais le long-métrage sera "très ancré" dans l'univers des jeux et comportera de nombreux éléments de l'histoire des Sims, a assuré Kate Gorman, une responsable d'Electronic Arts, au magazine Variety.

LuckyChap, la société de l'actrice Margot Robbie, qui est à l'origine de l'adaptation cinématographique du carton planétaire Barbie, doit produire le film sur Les Sims. Il sera réalisé par Kate Herron, cinéaste connue pour la série Marvel Loki et le feuilleton Netflix Sex Education.

Les quatre volets sortis en 25 ans totalisent 200 millions d'exemplaires vendus

Depuis son premier opus sorti en 2000, ce jeu vidéo – où le joueur peut tout personnaliser, du mobilier de la maison jusqu'aux relations de ses avatars – s'est imposé comme une franchise connue dans le monde entier. Les quatre volets sortis en vingt-cinq ans totalisent plus de 200 millions d'exemplaires vendus et Electronic Arts prépare actuellement une version multijoueur.

Décrits par leur créateur comme une "maison de poupée virtuelle", les jeux de la franchise Les Sims n'ont généralement pas d'objectifs ou d'intrigue spécifique. Plusieurs générations de joueurs se sont saisies de cet espace de liberté, sans interdit ou norme : le premier jeu permettait déjà des relations homosexuelles et, depuis Les Sims 2, un corps d'homme peut enfanter.

"Nous voulions les bons partenaires et avoir un impact similaire à celui du film Barbie est exactement ce que nous désirons", a expliqué Kate Gorman, d'Electronic Arts. Le film sur la poupée peroxydée a dominé le box-office mondial l'an dernier. Pas très loin derrière, Super Mario Bros, le film, tiré des aventures du célèbre plombier de Nintendo, s'est imposé comme le deuxième plus gros succès commercial de 2024. Parmi les autres succès hollywoodiens inspirés récemment par des jeux vidéos, on compte notamment Sonic, le film sur le hérisson bleu de Sega et la série The Last of Us.